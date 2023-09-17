2童目睹父母慘死出現創傷壓力症候群 阿公阿嬤憂心

高雄2童目睹父母慘死出現創傷壓力，阿公阿嬤憂心決心當「小小兒子」養，圖為社會局官員探望被害人家屬，承諾協助男童心理輔導。（圖由家屬提供）

2023/09/17 14:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄2名幼童目睹冷血鄰居殺害父母，幼童的阿嬤今天表示孫子不僅出現創傷壓力症候群，而且一天天嚴重，她非常介意案發當下，社會局未即時處理，後來才彌補，但傷害已造成，目前社會局已有改善，「兇手毀了我兒子一家，也毀了我跟我先生晚年，不會有人比我更怨他」，阿嬤現在最擔心還是2孫子的未來。

冷血鄰居吳男疑因噪音涉殺死樓上羅姓夫妻，死者的5、6歲2名幼子目睹父母被殺過程，死者羅男的爸媽趕到高雄，協助照顧2名孫子，羅母看著2個孫子的心理變化，不禁憂心，也對第一時間社會局的處理相當在意直指社會局在初期流於形式，無實質幫助，質疑市府的橫向溝通差。

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阿嬤說孫子確實有創傷壓力症候群，而且一天比一天嚴重！

在事發的當下，社會局未極力、即時處理，後來才彌補，兩個孩子已出現心理創傷，後續孫子由60多歲阿公、阿嬤接手照顧，她們是公務人員也快退休，孫子才5、6歲，後面的路還很漫長，一家人必須要更堅強、勇敢，

未來照顧孫子在經濟方面，阿嬤坦言確實會有壓力，如今高市社會局有介入，他們害怕孩子被有心人言語攻擊，因此，希望社會大眾若要愛心捐助，後續可洽社會局，捐助者也不用擔心是不是對孩子的善意，會被家長拿去做其他用途，或沒有實質照顧到孩子。

死者羅男的爸爸、男童阿公，今天也寫下「一位受害者父親的淚書」，他表示全家會堅強起來，一同把一雙稚子當成「小小兒子」來養，期許他們能在所有家族、親友的呵護下，走出陰霾並撥雲見日，他們不冀求大家的幫忙，只希望能多正向鼓勵孩子，「也請不要再來打攪痛苦的我們，謝謝大家」。

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