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台中太平機車相撞4人送醫 小五兒不捨狂喊「媽媽加油」

台中葉姓女子和洪姓女子騎機車在太平新平路1段279巷口相撞，兩輛機車共4人都受傷送醫。（記者陳建志翻攝）

台中葉姓女子和洪姓女子騎機車在太平新平路1段279巷口相撞，兩輛機車共4人都受傷送醫。（記者陳建志翻攝）

2023/09/17 14:01

〔記者陳建志／台中報導〕台中葉姓女子（45歲）昨天騎機車載著就讀小三和小五的兒子外出，行經太平區新平路1段279巷口時，洪姓女子（51歲）騎乘機車要穿越馬路，兩輛機車在路口相撞，葉女頭部、身體多處受傷，洪女則是手腳擦挫傷，葉女兩名小孩也手腳擦挫傷，葉女的小五兒子看到媽媽被抬上擔架送上救護車，雖自己也受傷還是不捨狂喊「媽媽加油！」讓旁觀民眾都覺得心酸，所幸4人送醫都無生命危險，詳細肇事責任警方將進一步釐清。

台中市太平區洪姓女子（51歲），昨天上午11點多騎機車沿太平新平路往東平路方向行駛，行經新平路1段279巷口，洪女先將機車停在外側路口停等，接著穿越馬路往新平路一段196巷行駛時，葉姓女子（45歲）騎機車，車上並載著兩個念小學的兒子，從溪洲橋下來沿新平路直行，兩輛機車閃避不及在路口相撞。

兩輛機車相撞後倒地4人都受傷，其中葉女頭部、身體多處受傷，傷勢較嚴重，洪姓女騎士則是左手、左腳擦挫傷，葉女兩名就讀小三、小五的兒子也是手腳擦挫傷，在附近民眾協助下先坐在一旁店家休息，葉女在救護人員現場救護後抬上擔架，一旁的小五兒子看到不捨頻頻大喊「媽媽加油！」，附近民眾聽到感到心酸，並稱讚男童很懂事。

所幸4人經送醫治療後都無生命危險，詳細肇事責任警方將調閱路口監視器後進一步釐清。

太平分局也提醒，民眾行車於轉彎或起步時，應注意前後有無來車，另行經路口應減速慢行，以維用路人安全。

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