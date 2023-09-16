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9/16 今彩539頭獎開2注！800萬獎落新北、南投

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2023/09/16 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月16日）開獎的第112000222期今彩539頭獎開出2注，分別由新北市樹林區三福街28號「金來億彩券行」、南投縣草屯鎮炎峰里青雲街48號1樓「圓環彩券行」開出；第112000222期雙贏彩頭獎摃龜。

第112000222期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、06、07、08、11、12、14、15、17、23」，頭獎摃龜；貳獎8注中獎，每注可得10萬元；參獎共119注中獎，每注可得500元；肆獎共1310注中獎，每注可得100元。

第112000222期今彩539中獎號碼為「04、14、23、25、38」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共336注中獎，每注可得2萬元；參獎共9149注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬3457注中獎，每注可得50元。

第112000222期39樂合彩中獎號碼為「04、14、23、25、38」，四合8注中獎，可得21萬2500元；三合共608注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬2454注中獎，每注可得1500元。

第112000222期3星彩中獎號碼為「758」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000222期4星彩中獎號碼為「2652」，正彩共13注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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