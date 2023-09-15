川菜名店第三代涉賣大麻被起訴 這回又搞地下匯兌

警方去年逮捕葉吏循，並查扣毒品大麻花、電子菸、贓 款等證物。 （資料照）

2023/09/15 15:25

〔記者王定傳／台北報導〕西門町川菜名店第三代葉吏循，因涉嫌販賣大麻菸草、大麻花及搖頭丸，去年被檢方起訴，請求從重量刑，沒想到，他又被控從事地下匯兌，經手金額超過千萬元，台北地檢署今日依違反銀行法等罪起訴葉吏循及其同夥共5人。

據悉，葉男出生於美國，20歲那年因美國住處遭槍擊而返台就讀世新大學觀光學系，之後自立門戶，將他在美國吃到的美式越南河粉引進台灣，於北市東區鬧區開設專賣店「洛城」，賣起美式越南河粉，並擴大經營投資2千萬元打造中央廚房，進駐北市信義區的百貨公司美食街，不少藝人是他的忠實顧客，也曾接受媒體採訪，名聲不亞於家族長輩所開的川菜餐廳。

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但去年3月16日，檢警查獲一對販毒情侶檔，情侶檔手中黑市價值約24萬元的大麻、搖頭丸等毒品來自葉吏循，循線監控發現，葉涉嫌於3月14日、3月19日，2度向下游買家推銷大麻、搖頭丸。

同月21日晚間，警方趁葉男開車載女友前往台北市南京東路五段某巷弄內的停車場時，收網逮人，並在他的後車廂內查獲大麻花20包及電子菸40支，葉男當下坦承犯行，後來翻供否認販毒；檢方調查後依可處無期徒刑的販售二級毒品罪將他起訴，並以他翻供沒有悔意，建請法院從重量刑。

怎料，檢警又獲報指，葉男與韓姓、鄭姓、關姓共犯，因中國近年嚴格管控人民幣匯兌，替台商藉由泰達幣從事地下匯兌，金額上千萬，並從中抽取1％佣金，葉男否認犯罪，辯稱僅是在做虛擬貨幣投資，檢方並不採信。

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