販毒、經營線上博弈 高掛說到做到…竹聯幫明仁會 基隆公司被抄

警方查獲竹聯幫明仁會基隆分會據點，該據點懸掛「說到做到」牌匾，何男等人被捕，警方查扣毒品、線上博弈電腦等證物。 （記者吳昇儒攝及翻攝）

2023/09/14 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆警方日前接獲情資指出，七堵地區有人在販售毒品，並經營「球版」線上博弈，警方蒐證後見時機成熟，十二日前往該處據點搜索，偵辦人員進屋發現，牆上掛著「說到做到」牌匾，抬頭寫著基隆公司；經查該處是竹聯幫明仁會基隆分會據點，警方逮捕八人，其中何姓主嫌等二人是該分會核心分子，現場查扣十台電腦主機、K他命毒品等證物。

基隆市警局刑警大隊偵三隊與三分局偵查隊三個月前接獲情資，共組專案小組佈線，並派員前往調查。前日上午蒐證完備後，派員進入該據點，迅速控制屋內八名嫌犯，一查發覺其中五人分別為詐欺、傷害、毒品等案通緝犯。

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逮8嫌 5人是詐欺、毒品等案通緝犯

警方進一步查知，八人中，包含何男等二人是明仁會成員，依該據點懸掛牌匾上的抬頭，確認現場是明仁會基隆分會據點。偵辦人員查扣屋內十台用於線上博弈的電腦主機、二十二台螢幕及三百公克K他命、十多包毒品咖啡包及點鈔機等，還起出三把武士刀、七把開山刀等高達十把刀械。

據悉，該屋是李姓男子承租，警方偵訊時，李男出面企圖一肩扛下所有犯行，宣稱電腦主機都是自己購買設置，毒品也是他持有，但只是自用、沒有販賣之意，其他嫌犯則稱剛到該處，否認涉案。警方在現場查扣到賭客欠款的帳冊，認定該據點是經營球類運動、線上百家樂等方面的違法博弈行為。

警方詢問後，昨依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及賭博等罪，將何男等八人移送基隆地檢署。

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