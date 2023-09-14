高雄超商女店員遭狠刺30刀 恐怖前男友羈押

涉砍殺前女友30刀至重傷的余嫌，14日晚間羈押獲准。（民眾提供）

2023/09/14 23:58

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區新光路一間超商，昨天凌晨3點多發生23歲吳姓女店員遭33歲恐怖前男友余男持刀狠刺手腳30刀身受重傷，余在案發後15小時落網，檢方訊後向法院聲請羈押，法官在14日深夜裁准羈押。

這起案件的余嫌與被害人吳女為前男女朋友，2人今年4月分手，但余嫌仍多次請求女方復合未果，吳女不堪余多次到其工作的超商騷擾，在5月聲請保護令，法院在6月核發，但余仍多次違反保護令持續跟監、騷擾，經吳女報案後，今年7月22日遭員警持票拘提到案並聲請羈押獲准，直到8月28日才獲釋。

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未料，余嫌13日凌晨3點多，竟趁吳女在超商值大夜班時，持水果刀猛刺吳女30刀，幸鄰居聽到呼救嚇阻，余男才罷手離去，而吳女手腳多處受刀刺傷，當場血流如注送醫治療。

余嫌犯案後，換掉沾血的衣褲躲避警方追緝，並徒步在市區漫無目的的閒晃，直到昨晚6點多，在左營大路上1家速食店點餐時，遭鎖定其行蹤的員警壓制逮捕，並查扣水果刀1支，全案將依涉嫌刑法殺人未遂及違反家暴法罪嫌移送高雄地檢署偵辦並建請羈押，於14日深夜羈押獲准。

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