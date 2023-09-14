14歲國中生淪車手騙走老夫妻89萬 超商狂領現金露馬腳

黃姓國中生（圖中）背包塞滿89萬元現金，警察借用超商點鈔機清點贓款。（警方提供）

2023/09/14 14:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕住在桃園的14歲黃姓國中生，本月6日曠課，跑到台中市假冒「司法院替代役男」，向被騙的一對老夫妻，拿走53萬元現金與提款卡5張，到中市南屯區一間超商的提款機，狂領36萬元現金，卻沒想到警察正盯著他，他的背包內有89萬元現金，宣稱這些錢是洗車打工的薪水，他還告訴警察「我知道現在詐騙很多」，警方苦勸「你領的錢，可能是別人存一輩子的辛苦錢」，單親家庭出身的他才坦承，與趕來的母親淚眼相對，全案依詐欺與洗錢罪嫌移送少年法庭。

中市警局一分局調查顯示，黃姓國中生想賺錢打工，透過朋友介紹，加入詐欺集團當車手，本月5日詐欺集團向台中市一對老夫妻謊稱，涉入詐欺與洗錢刑案，要將積蓄交給法院人員「監管」，否則會沒收所有積蓄，還要派人拘捕老夫妻，黃姓少年6日一早接獲詐欺集團通知後，假冒是「司法院替代役男」，曠課搭高鐵到台中市，向老夫妻拿53萬元現金與5張提款卡（含密碼），立刻到中市南屯區黎明路一段的超商ATM，狂領36萬元現金，共計89萬元現金，塞入隨身背包。

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南屯派出所警員黃靖憲、謝昊哲巡邏時，撞見他領錢情景，黃姓少年吞吞吐吐說，他是提領自己暑假期間，到洗車場打工的薪水，他強調自己沒有銀行帳戶，所以請雇主把薪資匯到他的朋友帳戶後，他再借用朋友的提款卡提領薪水。

員警認為他狂領36萬元，絕非是暑假打工薪水，黃姓少年稚氣未脫的臉龐，游移的眼神，都充滿不安的神情，他還強調自己知道現在詐騙很多，員警曉以大義，告知他所領的錢，可能是別人存一輩子的辛苦錢，他才坦承自己是詐欺車手。

他坦承說，在朋友介紹下，他想透過「領錢」快速賺取零用錢，案發當天他接到詐騙集團指示，一早便曠課搭乘高鐵南下，先在中市北區，假扮「司法院替代役男」，向老夫妻面交取得贓款53萬元與5張提款卡，隨後搭乘計程車到超商提領現金，原本以為神不知鬼不覺，暗自竊喜成功得手，卻沒想到全被警察看在眼中。

員警因查扣現金數量龐大，還動用點鈔機清點，並通知黃男之母到派出所陪同偵訊，這位少年見到母親哀傷神情，也瞬間掉下眼淚，全案移送少年法庭。

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