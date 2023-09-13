台中神岡驚傳雙屍命案！64歲、74歲同居男女租屋處輕生亡

2023/09/13 23:47

〔記者歐素美／台中報導〕64歲施姓男子、74歲胡姓婦人在台中市神岡區東洲路租屋同居，鄰居2天不見他們外出，房東獲報今晚7點多到場查看，發現2人躺在床上，疑輕生死亡已久，警方獲報到場，初步研判現場無打鬥痕跡，2人也無外傷，將於明天報請檢察官相驗。

警方調查，64歲施姓男子是南投人，74歲胡姓婦人則是雲林人，2人是男女朋友，在台中神岡租屋同住。胡姓婦人有兒子，就住在神岡區，母子偶爾會連絡；胡婦兒子說，上週才接到母親的電話，今天竟就接獲媽媽去世通知。

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據了解，施男身體不適，最近沒有工作。鄰居久久不見2人身影，覺得奇怪，通知房東，房東到租屋處從窗戶看見2人躺在床上，四肢發黑，房門沒鎖，進入查看，確認兩人已明顯死亡，趕緊打110報案，警方在房內發現遺書，施男向房東表達歉意。

豐原警分局說，鑑識人員初步檢視，2名死者身體沒有外傷，初步排除外力介入。女方家屬已確認胡女身分，但施男胞兄明天才會到場，將等家屬確身分後，再請檢察官相驗。

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