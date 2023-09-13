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嘉義國民法官參審首案由法院指定辯護人 前法官轉任律師接任

前高等法院法官張道周轉任律師，願意接任嘉義首件國審案的義務辯護人。（記者王善嬿攝）

前高等法院法官張道周轉任律師，願意接任嘉義首件國審案的義務辯護人。（記者王善嬿攝）

2023/09/13 19:49

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國民法官制度今年元旦上路，嘉義地檢署8月底起訴涉嫌酒駕撞死人的汽車駕駛張男，嘉義地院受理後，分案為國審交訴字第1號案，為嘉義地區首件適用國民法官法案，該案被告張男因沒錢選任辯護人，嘉義地院依國民法官法為其指定適當辯護人，由9月甫轉任律師的前高等法院法官張道周接任。

嘉義地院表示，承審法官受理此案後，請書記官詢問張男是否自行選任辯護人，因張男沒錢請律師，表達不自行選任辯護人，承審法官依國民法官法規定，及參酌律師張道周過往經歷，指定為辯護人。

擔任法官20年的張道周，不僅擁有美國華盛頓大學法學博士學歷，還參與國民法官法草擬、立法等過程，並擔任教育訓練講師。

張道周表示，相較檢方及院方在國民法官法上路前已有系統性訓練，辯護律師各自獨立執業又沒有系統性組織資源，才會有「檢、辯武器不對等」說法；國審第1號案義務辯護人適當人選很多，法院依法洽請律師公會提供有意願、辯護知識、經驗及專長的辯護律師名單，作為指定適合辯護人參考，他有熱忱也有意願不計成本接任，未來將此經驗分享，希望讓國民法官制度能更完善及公正。

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