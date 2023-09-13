囂張！遇警車按喇叭 男掏空氣槍恐嚇警察

陳男不滿警車按喇叭，掏出空氣槍指向警車，台中地院判刑3月，可易科罰金。示意圖。（記者張瑞楨攝）

2023/09/13 09:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市30歲陳姓男子於今年5月15日中午，開車行經中市潭子區，遇到中市警察局保安警察大隊第一中隊員警駕駛的警車，對他按喇叭，他竟然掏出空氣槍指向（瞄準）警車，當天晚間8時許被逮捕，住處搜出空氣槍一把等證物，台中地院認為他無法克制情緒衝動，因細故而恐嚇警察，依據恐嚇危害安全罪判刑3月，可易科罰金約9萬元。

判決書指出，陳男有恐嚇取財而判刑9月的前科，上述時間他開車行經潭子區環中東路與福貴路交岔路口時，因不滿中市警局保安警察大隊第一中隊員警駕駛的警車，對他鳴喇叭示警，竟基於恐嚇危害安全的犯意，手持外觀仿貝瑞塔手槍的空氣槍（鑑驗無殺傷力），將槍枝從副駕駛座往外伸出而指向警車。

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警方並未當場拘捕他，而是當天晚間8時許，到陳男住處抓人，並搜索查扣仿貝瑞塔手槍1把、彈匣1個、瓦斯二氧化碳鋼瓶1個、塑膠BB彈1罐，台中地檢署認為他構成累犯，依恐嚇危害安全罪起訴。

台中地院審理時，也認為陳男的行徑構成累犯，法官強調，陳男無法克制情緒衝動，因細故而恐嚇員警，實不可取，但考量他犯後坦認犯行，動機是行車糾紛，依據恐嚇危害安全罪判刑3月，可易科罰金約9萬元，空氣槍等查扣的證物沒收。

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