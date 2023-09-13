為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

囂張！遇警車按喇叭 男掏空氣槍恐嚇警察

陳男不滿警車按喇叭，掏出空氣槍指向警車，台中地院判刑3月，可易科罰金。示意圖。（記者張瑞楨攝）

陳男不滿警車按喇叭，掏出空氣槍指向警車，台中地院判刑3月，可易科罰金。示意圖。（記者張瑞楨攝）

2023/09/13 09:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市30歲陳姓男子於今年5月15日中午，開車行經中市潭子區，遇到中市警察局保安警察大隊第一中隊員警駕駛的警車，對他按喇叭，他竟然掏出空氣槍指向（瞄準）警車，當天晚間8時許被逮捕，住處搜出空氣槍一把等證物，台中地院認為他無法克制情緒衝動，因細故而恐嚇警察，依據恐嚇危害安全罪判刑3月，可易科罰金約9萬元。

判決書指出，陳男有恐嚇取財而判刑9月的前科，上述時間他開車行經潭子區環中東路與福貴路交岔路口時，因不滿中市警局保安警察大隊第一中隊員警駕駛的警車，對他鳴喇叭示警，竟基於恐嚇危害安全的犯意，手持外觀仿貝瑞塔手槍的空氣槍（鑑驗無殺傷力），將槍枝從副駕駛座往外伸出而指向警車。

警方並未當場拘捕他，而是當天晚間8時許，到陳男住處抓人，並搜索查扣仿貝瑞塔手槍1把、彈匣1個、瓦斯二氧化碳鋼瓶1個、塑膠BB彈1罐，台中地檢署認為他構成累犯，依恐嚇危害安全罪起訴。

台中地院審理時，也認為陳男的行徑構成累犯，法官強調，陳男無法克制情緒衝動，因細故而恐嚇員警，實不可取，但考量他犯後坦認犯行，動機是行車糾紛，依據恐嚇危害安全罪判刑3月，可易科罰金約9萬元，空氣槍等查扣的證物沒收。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
行人闖紅燈過馬路被取締 竟然開口罵警察「賤民」
2023/09/05 17:10

行人闖紅燈過馬路被取締 竟然開口罵警察「賤民」
AI釀禍？美國無人駕駛計程車 擋住救護車90秒、傷患不治
2023/09/04 12:21

AI釀禍？美國無人駕駛計程車 擋住救護車90秒、傷患不治

居住趨勢！「這裡」是亞灣最佳鄰居
警車逆向超車閃機車 失控撞號誌桿車頭全毀
2023/08/26 19:22

警車逆向超車閃機車 失控撞號誌桿車頭全毀
阿公被騙60萬學乖 跟警合作逮2名20歲車手起出空氣槍
2023/08/23 10:32

阿公被騙60萬學乖 跟警合作逮2名20歲車手起出空氣槍

投資加減碳 氣候變遷趨勢商機讚
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播