陸戰隊99旅中尉尋短亡 死者姊姊哽咽︰沒想到弟弟只值18萬

99旅陸戰隊中尉陳屍營區有疑點，父帶開車至部隊大門淋汽油企圖自焚，被緊急送往國軍高雄總醫院，家屬聞訊趕到醫院了解。（民眾提供）

2023/09/12 17:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉排長下部隊僅4個月就尋短身亡，家屬質疑被部隊連長霸凌，驚動國防部長邱國正向家屬致歉，不料，鄭父今午突然前往部隊前，在自己身上淋潑汽油，一手還手持打火機，情緒激動，所幸被軍方人員制伏，沒有點燃，不過眼睛潑到汽油而痛苦，由軍方保護下急送高雄國軍醫院，目前穩定。

死者中尉的姊姊哽咽表示，部隊同袍曾向家屬爆料弟弟（中尉）被精神、言語的霸凌，但軍方對連長的調查，上下說法卻都一致到令人覺得不可思議，昨晚軍方告訴爸爸給予18萬喪葬補助，撫恤等問題隻字未提，令爸爸十分憤怒，可能因為這樣，想到一個孩子送到國家從軍，竟只值18萬，才會用這麼極端方式表達不滿。

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她說爸爸隻身前往99旅抗議，並未告訴媽媽，她們並不知道，軍方通知才知道，至於2場法會18萬元費用，軍方也未提；中尉的阿姨表示，軍方告知她們，中尉爸爸今午到林園海軍陸戰隊99旅部隊大門，一手拿著一瓶汽油、一手持打火機，然後自己在身上淋上汽油，表達對軍方的抗議，後來被軍方的士兵從背後制伏，阿姨難過表示，可能認為自己無能，無法替往生的中尉兒子處理事情自責，企圖用這種方式抗議軍方。

據了解，鄭中尉的爸爸因不滿軍方處理方式，今午自行開車前往旅部門口，軍方接獲消息後，由指揮官旅長親自在門口處理，鄭父拿出備好汽油，往自己身上潑淋，警方獲報也趕到現場協助處理。

99旅鄭姓中尉於9月5日清晨近6點，部隊在早點名時，官兵發現一雙人腿垂放茂密榕樹中，驚見鄭姓中尉已身亡。雖然海軍陸戰隊當天承諾「請家屬參與見證調查」，若涉及不當管教，必嚴懲不貸，但仍無法化解家屬疑慮，尤其當天凌晨，鄭姓中尉曾與母親通話，聲稱自己沒有做錯事，連長最近卻一直針對他，不料之後就傳出死訊。

遺體解剖複驗，鄭的父母認為死因不單純，認為孩子在部隊遭到言語及精神霸凌，「陸戰隊是不怕苦、不怕難、不怕死，但兒子不是戰死，卻成為一具屍體」，鄭母曾向國防部長邱國正下跪陳情。

海軍司令部參謀長吳立平中將昨指出，配合檢警全力調查，案發當時就已封鎖現場，並同時全程錄影，沒有破壞錄影，若家屬有需要，也會提供影片讓家屬觀看。

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99旅陸戰隊中尉陳屍營區有疑點，父帶開車至部隊大門淋汽油企圖自焚，被緊急送往國軍高雄總醫院，鄭家聞訊趕到醫院了解，無力走改坐輪椅。（記者黃良傑攝）

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