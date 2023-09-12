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陸戰隊99旅中尉輕生亡 父到營區企圖自焚被制止送醫

鄭父今天下午到子儀營區大門企圖自焚，幸好衛兵及時制止，軍方已經將他送醫。（資料照）

鄭父今天下午到子儀營區大門企圖自焚，幸好衛兵及時制止，軍方已經將他送醫。（資料照）

2023/09/12 15:42

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海軍陸戰隊99旅子儀營區5日發生命案，鄭姓中尉疑輕生身亡，他的雙親指控部隊長官處處找他麻煩，死因不單純，國防部長邱國正向他們保證查明，不過鄭父今天下午到子儀營區大門企圖自焚，幸好衛兵及時制止，軍方已經將他送醫。

鄭父下午2時8分獨自到子儀營區大門口，突然拿出寶特瓶往身上澆灑汽油，衛兵發現後，立即衝上前搶下他手中打火機、寶特瓶，沒有引燃，隨即將他送往國軍高雄總醫院觀察。軍方已經通知家屬前往關切。

高雄市林園區海軍陸戰隊99旅子儀營區5日傳出命案，23歲鄭姓中尉軍官清晨被發現陳屍在營區內兵舍後方的榕樹下，疑似輕生，檢警、憲兵隊正調查死因。

鄭母曾受訪表示，鄭姓中尉是她的小兒子，從小有耐心、孝順，為人著想又陽光，收假回部隊前還打電話關心她，2人相約下次見面，當時下著大雨，他還跟爸爸借車開回部隊，完全沒異狀，沒想到5日清晨6時許接到噩耗。

鄭母指控，部隊有長官找他麻煩，想離開99旅，他也曾向姊姊透露，有一名部隊長官經常極盡羞辱性言語，為此曾想報名蛙人訓，加入兩棲部隊，她認為兩棲很辛苦，但小兒子說自己很能吃苦，只要能離開99旅就好。

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