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東南水泥拆塔致雙鐵停駛賠8000萬 3人緩起訴定讞

東南水泥廠區去年4月1日槽體倒塌，導致高鐵、台鐵一度停駛，包商李姓、葉姓、林姓等3人緩刑起訴處分1年。（資料照，記者李惠洲攝）

東南水泥廠區去年4月1日槽體倒塌，導致高鐵、台鐵一度停駛，包商李姓、葉姓、林姓等3人緩刑起訴處分1年。（資料照，記者李惠洲攝）

2023/09/12 10:56

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市東南水泥公司去年拆除巨型生料庫等建物，因施工不當倒塌，壓毀高壓電線，導致高鐵、台鐵被迫停駛，所幸無人傷亡，案經橋頭地檢署偵結，包商李姓、葉姓、林姓等3人，因認罪並賠償8000多萬元，予以緩刑起訴處分1年，並報請高檢署高雄分署核准定讞。

處分書指出，東南水泥位於高雄市楠梓區屏山巷生料庫等建築物而進行拆除工程，營造商李姓女負責人得標後，再轉包給葉姓包商施工，林姓被告則為現場拆除工程的工地負責人。

去年4月1日下午3點多，怪手進行拆除工程時，未依照施工計畫書所載由上而下，逐一以大鋼牙拆解生料庫槽體，巨型生料庫倒地時，高壓電纜線遭扯斷，電力突然中斷，高鐵、台鐵被迫停駛，所幸無人傷亡。

案經楠梓警分局將李女等3人函送橋頭地檢署偵查，檢察官開庭調查後，在今年5月間偵結，審酌李女等3人認罪，沒有人員傷亡，並與高鐵以6000萬元、台鐵748萬元、台電1347萬元、高雄市政府300萬元、台南市政府120元，予以緩起訴處分各1年，但李女、葉男和林男另需分別支付國庫50萬元、30萬元和15萬元。 地檢並依規定報請高雄高分檢，經承辦檢察官審核通過，全案落幕。

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