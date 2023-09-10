關懷外籍生防範人口販運 移民官用全英文方式辦座談

移民署台北市服務站前往台北科技大學辦座談會。（記者王冠仁翻攝）

2023/09/10 14:08

〔記者王冠仁／台北報導〕移民署台北市服務站為關懷外籍生，幫助外籍生面對生活適應上的種種挑戰，於是與台北科技大學合作，在外國新生座談會上，派出移民官以全英語方式與外國學生進行居留權益及人身安全議題的交流，關懷近百名外國學生在台生活適應情形，讓學生備感溫馨。

移民署此次派出曾在英國留學的移民官黎靜，以全英文的方式來說明。她對於外籍生可能面臨的挑戰感同身受，首先以流利英語詳細說明外國學生居留證線上申辦、居留延期及居留證遺失的辦理方式，透過耐心地逐步介紹，降低外籍學生因不熟悉系統操作的不安感，並現場教學簡易的除錯方式。

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在外國學生人身安全議題上，移民官張邁文則是透過案例分享方式，將人口販運案例轉化成生活故事，使新生透過故事了解如何自我保護，避免在台逾期居留及非法工作，致陷入人口販運脆弱情境，課程安排上更透過短片播放，加深學生對於人口販運事件的認知及通報管道。

移民署呼籲，人口販運為嚴重侵犯人權行為，外國人如有身分證明或旅行文件被扣留、被限制自由無法任意離開或與他人通訊、收入遭到不當剋扣、遭受虐待、暴力對待或不當債務約束的情形，請撥打人口販運通報專線（02）2388-3095求助。

移民官黎靜現場進行外國學生線上申請居留證的教學。（記者王冠仁翻攝）

移民官張邁文透過人口販運案例分享方式，使新生了解如何自我保護。（記者王冠仁翻攝）

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