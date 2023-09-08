新建案害大直民宅傾斜 王世堅今告發基泰建設

台北市議員王世堅今向台北地檢署告發基泰建設負責人涉公共危險。（記者錢利忠攝）

2023/09/08 15:02

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市中山區大直街巷弄昨晚有多棟民宅傾斜塌陷，疑因鄰近的新建案「基泰大直」來不及做大底，導致連續壁破裂所致，共197戶、367人受影響，所幸沒有人員傷亡；台北市議員王世堅質疑其中疑涉官商勾結，怒批台北市長蔣萬安「螺絲鬆了」，今向台北地檢署告發基泰建設負責人涉公共危險；王另表示，不排除告發台北市政府建管處、都發局涉瀆職及圖利。

王世堅今指出，基泰建設堪稱全台灣最惡劣的建商，把一些過失責任推給建築師，曾幾何時，大直變成烏克蘭，我們非屬戰區，也沒有颱風，卻突然房子下陷，還好住戶有預警，感覺異狀，連滾帶爬地爬出來。

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王世堅指出，先前住戶、受災戶已發現裂縫、滲水、位移等問題，包括他在內等多位議員曾多次會勘，北市建管處竟然說，非屬施工造成，那是什麼造成的？難道是烏克蘭戰爭影響到數萬公里外的台北大直嗎？颱風從台北附近飄過，風太大影響的嗎？很荒唐。

王世堅表示，北市都發局、建管處怠惰，他到事發現場，馬上向都發局、基泰建設，詢問有沒有裝監測系統？應立即交出觀測系統的資料，這麼重大的工程，觀測系統用來觀測位移，呈現地下水的高度狀況，這是最科學、客觀的方式，他問觀測系統有沒有裝置？資料在不在？都發局竟然幫基泰說話，稱資料也在工地裡，沉下去了；王也質疑北市建管處、都發局，是否有官商勾結？

基泰建設總經理馮先勉去年曾被指控，涉嫌以投資中國不動產、保證獲利等手法，向十多位投資者吸金上億元，台北地檢署去年10月發動搜索後，依涉嫌違反銀行法之非法經營銀行業務等罪，諭令馮150萬元交保並限制出境及出海，該案仍於北檢偵辦中；未料，如今該公司的新建案另發生工安事故，爭議不斷。

台北市議員王世堅今向台北地檢署告發，指控基泰建設負責人涉公共危險，並公布北市府公文影本，稱北市府還幫基泰建設說話。（記者錢利忠攝）

台北市議員王世堅今向台北地檢署告發，指控基泰建設負責人涉公共危險，並公布北市府公文影本，稱北市府還幫基泰建設說話。（記者錢利忠攝）

台北市議員王世堅今向台北地檢署告發，指控基泰建設負責人涉公共危險，並公布北市府公文影本，稱北市府還幫基泰建設說話。（記者錢利忠攝）

台北市議員王世堅今向台北地檢署告發，指控基泰建設負責人涉公共危險，並公布北市府公文影本，稱北市府還幫基泰建設說話。（記者錢利忠攝）

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