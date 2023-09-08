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誠品書店瘋狂偷拍正妹50張臀腿照 攝狼辯：我在「盲拍」

偷拍示意圖，與本案無關。（資料照）

偷拍示意圖，與本案無關。（資料照）

2023/09/08 12:19

〔記者溫于德／台北報導〕一名男子前年在誠品南西店偷拍正妹的臀腿照50張，被台北市政府認定性騷擾事件成立。但男子自認是攝影拍照技術其中一種流派、屬「盲拍」，提起告訴；台北高等行政法院根據照片、監視器畫面，同樣指男子偷拍，所以北市府的認定沒有問題，判男子敗訴，可上訴。

全案發生在前年8月5日下午，當下正妹與友人在誠品看書，經其他顧客告知，得知男子持手機偷拍；後來正妹見男子在飲料店欣賞偷拍照片，上前質問，男子卻拒絕提供照片還想逃跑，正妹決定上前阻止。

接著警方到場查到男子手機相簿存有多張正妹的臀腿照，正妹隨即申訴性騷擾。案經警方調查，認定性騷擾事件成立，男子申訴，仍被北市府認定性騷擾，他決定提告。

男子告訴法院，自己當下採「盲拍」攝影技法，是透過不經意的狀態進行隨意拍攝，並非以「性」為目的拍攝，同時沒拍到女子任何隱私部位，否認構成性騷擾。

況且，檢方調查，認定男子並未構成妨害秘密、性騷擾防治法，已處分不起訴，北市府卻認定成立性騷擾，顯然有誤提，必須撤銷。

北市府解釋，男子自承「以漂亮身材不錯的女性，偷拍上半身及腿部」，足證已構成性騷擾；何況，男子曾說過「：除了看書之外，也有在物色不錯的女孩子進行拍照」、「以漂亮身材不錯的女性為主」、「我主要是拍腿部」。

再者，男子所拍的照片刻意集中大腿、胸部，確實「與性或性別有關」；何況，男子徘徊在正妹身旁，拍得腿部、臀部與胸部照片多達50張以上，完全不是他所說的「隨興拍攝、隨拍隨移動、隨拍隨走」這種「盲拍」方式。

北高行說明，男子手機內中拍攝的照片，確實集中在正妹的大腿、胸部，再依監視器畫面可知，男子近距離拍攝正妹，足已構成性騷擾，所以北市府認定性騷擾事件成立沒有問題，判他敗訴。可上訴。

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