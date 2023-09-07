屏東首名鄉鎮長當選無效 東港鎮長黃禎祥喊冤上訴

東港鎮長黃禎祥。（記者陳彥廷攝）

2023/09/07 18:22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣去年東港鎮長選舉落敗的民進黨籍候選人林漢丑，質疑無黨籍競爭對手黃禎祥是靠賄選才當選東港鎮長，遂對黃提起民事當選無效之訴，屏東地方法院6日判決林漢丑勝訴，黃禎祥是屏東縣本屆首位被一審判決當選無效的鄉鎮長，黃禎祥得知判決結果後，表示將上訴尋求清白。

東港鎮為屏東第二大鎮，人口數約在45000人左右，去年選舉由民進黨提名林漢丑及無黨籍黃禎祥「釘孤枝」，最後黃禎祥獲16098票、林漢丑8747票落選，林漢丑於去年選後提出當選無效之訴，屏東地院近期判決林漢丑勝訴。

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林漢丑主張，黃禎祥於去年選舉期間，在未受邀請下，卻至素不相識的民間友人處祝賀入厝典禮，且還包1600元的紅包禮金，認為有賄選之嫌而提出告訴。

不過，黃禎祥於去年選舉之時，就曾因此案遭檢警調調查，最後刑事案件卻未被起訴，未料卻在民事案件上遭判當選無效，且此案所參酌亦為刑事警詢內容，判決一出，引發地方議論。

黃禎祥受訪時強調，目前尚未接獲判決書，不曉得詳細內容，但因為刑事部分並未被起訴，卻在當選無效遭訴，實在令人覺得非常無奈，屆時收到判決書後就會立刻上訴，尋求清白。

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