為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

屏東首名鄉鎮長當選無效 東港鎮長黃禎祥喊冤上訴

東港鎮長黃禎祥。（記者陳彥廷攝）

東港鎮長黃禎祥。（記者陳彥廷攝）

2023/09/07 18:22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣去年東港鎮長選舉落敗的民進黨籍候選人林漢丑，質疑無黨籍競爭對手黃禎祥是靠賄選才當選東港鎮長，遂對黃提起民事當選無效之訴，屏東地方法院6日判決林漢丑勝訴，黃禎祥是屏東縣本屆首位被一審判決當選無效的鄉鎮長，黃禎祥得知判決結果後，表示將上訴尋求清白。

東港鎮為屏東第二大鎮，人口數約在45000人左右，去年選舉由民進黨提名林漢丑及無黨籍黃禎祥「釘孤枝」，最後黃禎祥獲16098票、林漢丑8747票落選，林漢丑於去年選後提出當選無效之訴，屏東地院近期判決林漢丑勝訴。

林漢丑主張，黃禎祥於去年選舉期間，在未受邀請下，卻至素不相識的民間友人處祝賀入厝典禮，且還包1600元的紅包禮金，認為有賄選之嫌而提出告訴。

不過，黃禎祥於去年選舉之時，就曾因此案遭檢警調調查，最後刑事案件卻未被起訴，未料卻在民事案件上遭判當選無效，且此案所參酌亦為刑事警詢內容，判決一出，引發地方議論。

黃禎祥受訪時強調，目前尚未接獲判決書，不曉得詳細內容，但因為刑事部分並未被起訴，卻在當選無效遭訴，實在令人覺得非常無奈，屆時收到判決書後就會立刻上訴，尋求清白。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
落選頭遞補也賄選 國民黨兩竹縣議員「背靠背」當選無效
2023/09/06 05:30

落選頭遞補也賄選 國民黨兩竹縣議員「背靠背」當選無效
「落選頭」范振龍剛遞補竹縣議員涉賄 改判3年2月
2023/08/29 13:07

「落選頭」范振龍剛遞補竹縣議員涉賄 改判3年2月

好基金無懼鷹派鴿派
當選無效案 苗檢上訴》鍾東錦批檢打壓 苗檢︰秉公執法
2023/08/26 05:30

當選無效案 苗檢上訴》鍾東錦批檢打壓 苗檢︰秉公執法
助選員300元買1票 彰化大村鄉代賴英瑜當選無效
2023/08/12 17:06

助選員300元買1票 彰化大村鄉代賴英瑜當選無效

董至成再降6公斤 90天健康脫油帥歪網友
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播