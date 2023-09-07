前鎮科技園區辦複合型災害事故聯防演練 10單位參與

複合型災害事故緊急應變與區域聯防演練。（記者王榮祥翻攝）

2023/09/07 16:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕經濟部加工出口管理處今與環境部化學物質管理署合作，在前鎮科技產業園區辦理「複合型災害事故緊急應變與區域聯防演練」，現場動員10單位共同演練，除提高防災及安全意識，也提升園區緊急應變量能。

加工處長楊伯耕表示，今天演練參與人數超過70人，以複合型災害（地震、火災、毒災）呈現，擬定廠內氧乙炔火災及二甲基甲醯胺、丁酮兩種化學品洩漏作為事故情境演練。

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現場由科技產業園區指標性企業、台虹科技公司擔任主演，其總廠長擔任現場指揮官，聯合加工處高雄分處、高雄市消防局、環保局、高雄港務消防隊、環境部化學署南區技術小組、諮詢中心、保安警察第二總隊，以及聯防廠商台灣日東電工公司、華新科技公司共同參與，透過園區內各單位橫向聯繫及聯合救災模式，展現園區廠商互助合作精神。

加工處進一步指出，科技產業園區內事業單位眾多，藉此強化園區廠商間橫向聯繫、聯防與各救災單位間協同救災，合作分工，一旦發生重大事故，除事業單位啟動初期應變，把握黃金時間迅速啟動外部通報及應變機制，將事故傷亡及災損降至最低；期許透過應變演練，提升各單位間應變救災合作默契，整合各單位應變資源，強化園區整體安全。

複合型災害事故緊急應變與區域聯防演練。（記者王榮祥翻攝）

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