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9/6 今彩539頭獎開出3注！獎落新北、南投

今晚（9月6日）今彩539頭獎開出3注！獎落新北、南投。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

今晚（9月6日）今彩539頭獎開出3注！獎落新北、南投。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

2023/09/06 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月6日）開獎的第112000213期今彩539頭獎開出3注，由新北市三重區過圳街7巷4號「順益彩券行」、新北市蘆洲區民族路354號1樓「富力發彩券行」、南投縣南投市軍功里中興路325號1樓「宏駿彩券行」開出；第112000213期雙贏彩頭獎摃龜。

第112000213期雙贏彩中獎號碼為「03、06、07、10、11、13、14、16、18、20、21、24」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，每注可得10萬元；參獎共113注中獎，每注可得500元；肆獎共1234注中獎，每注可得100元。

第112000213期今彩539中獎號碼為「04、10、23、28、29」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共235注中獎，每注可得2萬元；參獎共7774注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6886注中獎，每注可得50元。

第112000213期39樂合彩中獎號碼為「04、10、23、28、29」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共385注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2067注中獎，每注可得1125元。

第112000213期3星彩中獎號碼為「439」，正彩共10注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000213期4星彩中獎號碼為「6126」，正彩共9注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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