郵寄111公斤大麻被抓包！收貨及把風男起訴 金主落跑被通緝

基隆地檢署將鄭男、許男依違反毒品危害防制條例運輸第二級毒品等罪嫌起訴人。（資料照）

2023/09/06 16:29

〔記者林嘉東／基隆報導〕桃園市許姓男子與鄭姓毒蟲與在逃陳姓男子共謀，從加拿大走私二級毒品大麻111公斤來台後，被基隆檢調循線查獲。基隆地檢署今天偵結，將鄭男、許男依違反毒品危害防制條例運輸第二級毒品等罪嫌起訴。

起訴書指出，年約30歲許姓男子夥同染有毒癮的鄭姓男子，與在逃陳姓男子共謀，透過在加拿大不詳男子，今年3月間將221包、合計共重111公斤大麻透過海運寄送國際郵包給桃園市許姓男子。

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不過，郵包進口來台時，被財政部關稅署基隆關查扣，經法務部調查局航業調查處基隆調查站調查官連日埋伏，趁許男5月間收取郵包時逮捕，當天傍晚再逮到在暗處把風的鄭男。

檢調查出，鄭男在許男收包裹時擔任把風工作，一旦見許男被抓，立刻向幕後金主陳男通風報信。

許男落網後辯稱，只是幫忙收郵包，不知道郵包內有大麻。鄭男則稱，他只是幫陳男把風那件郵包，收取幾萬塊前報酬，但他以為陳男只會走私幾公斤K他命，沒想到走私大麻。

基隆地檢署今天偵結，將許男、鄭男2人依違反毒品危害防制條例中的「運輸第二級毒品」及懲治走私條例中的「私運管制物品進口」罪嫌起訴，另對已逃逸的陳男發布通緝。

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