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在人行道燒衣服紙錢「祭改」 法官認定非「正當理由」罰2000元

吳男於此處路口燒衣服與紙錢，幫親友「祭改」，被法院罰2000元。（記者張瑞楨翻攝自GOOGLE街景）

吳男於此處路口燒衣服與紙錢，幫親友「祭改」，被法院罰2000元。（記者張瑞楨翻攝自GOOGLE街景）

2023/09/06 13:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市吳姓男子於今年（2023年）7月3日，在中市東區樂業路與進德路口人行道上，焚燒舊衣物與金紙（紙錢），被警方依違反社會秩序維護法函送，台中地方法院簡易庭審理時，他宣稱是協助親友化解運勢（俗稱祭改），法官認為此處人行道雜草叢生，燃燒金紙隨風飛散，有延燒公共設施或他人財產之虞，吳男所言非「正當理由」，裁定處罰鍰2000元。

裁定書指出，吳男於上述時間與地點，焚燒親友的舊衣物與金紙，台中市警局第三分局東區分駐所獲報後，認為他違反社會秩序維護法第68條，無正當理由，於公共場所、房屋近旁焚火，而有危害安全之虞，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰，將他函送台中地方法院裁罰。

吳男辯稱說，他是幫親友化解運勢，亦即俗稱的祭改，民俗認為，舊衣服是當事人穿過，衣服會帶有此人的「氣」，可以當替身，燒舊衣服具有消災解厄之效，至於燒紙錢，是把紙錢送交給冤親債主，藉此消災而改變運勢。

法官卻認為，吳男上述說法，並非燒東西的「正當理由」，且在人行道燒物品，極易因燃燒的金紙隨風飛散，延燒公共設施或他人財產，客觀上具有危害安全之虞，據此罰鍰2000元，可抗告。

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