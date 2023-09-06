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棉花糖爺爺教國中女邊製糖邊摸奶 拿150元和3支麥芽糖「封口」

林姓男子教女學生自製棉花糖時趁機襲胸，事後只花150元和3支麥芽糖當「封口費」。示意圖。（資料照）

林姓男子教女學生自製棉花糖時趁機襲胸，事後只花150元和3支麥芽糖當「封口費」。示意圖。（資料照）

2023/09/06 11:23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕68歲林姓男子平時在國中附近擺棉花糖攤車謀生，兩名女國中生放學後打算買棉花糖當點心吃，林男假意要教她們自製棉花糖，卻在教學期間伸出狼爪襲胸，事後林男還拿150元和3支麥芽糖當「封口費」，女學生報警後，林男被依加重強制猥褻罪起訴。

檢方指出，今年2月23日下午4點多，就讀國中的小惠（化名）放學後，在學校旁的棉花糖攤車購買棉花糖準備當點心吃，攤車老闆林姓男子假意要教小惠自製棉花糖，牽著小惠的手操作機台時，趁機用手肘撞擊她的胸部，還伸手撫摸她的背部和屁股，小惠想把林男推開，但推不動反被林男一把拉回，直到另名同學小珊（化名）也來攤車準備買糖，小惠才得以逃脫。

小惠離開後，林男把目標轉向小珊，用同樣的手法假意要教小珊製作棉花糖，結果也被林男襲胸得逞；事後，林男拿150元和3支麥芽糖當「封口費」，要求小珊不要跟父母和師長說這件事；小珊被嚇到不知所措，跟小惠訴苦時，得知小惠也被欺負，兩人決定一起報警給林男教訓。

檢警偵辦時，林男只坦承有兩次教小女生製作棉花糖，但否認襲胸，卻無法說清楚自己為何沒有賣棉花糖給小女生，反而拿錢和麥芽糖的理由和原因，檢方根據2女的供詞及另名同學的指證，認定林男涉犯加重強制猥褻罪，偵結後依法起訴。

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