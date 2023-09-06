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陳椒華告發鏡電視股東不實切結 7大股東列他字案被告

時代力量立委陳椒華於今年8月15日向台北地檢署告發指出，鏡電視股東裴偉等7人涉嫌不實切結，涉嫌違反洗錢防制法、稅捐稽徵法及刑法使公務員登載不實等罪。（資料照）

時代力量立委陳椒華於今年8月15日向台北地檢署告發指出，鏡電視股東裴偉等7人涉嫌不實切結，涉嫌違反洗錢防制法、稅捐稽徵法及刑法使公務員登載不實等罪。（資料照）

2023/09/06 09:33

〔記者錢利忠／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）許可鏡電視的董監事變更時，要求鏡電視股東簽署切結書，保證其遵守附款，不賣股份。時代力量立委陳椒華上月向台北地檢署告發，指控鏡電視股東裴偉等7人涉嫌不實切結，疑涉違反洗錢防制法、稅捐稽徵法及刑法使公務員登載不實等罪，北檢已分案，將裴偉等7人列為他字案被告。

針對陳椒華的告發，鏡電視則發表聲明，指本公司為民間企業，卻無端受部分民代一再造謠攻擊，以各種不實言論進行汙衊，為避免真相遭扭曲，決定對陳椒華委員提控誣告。

鏡電視聲明還提及，本公司申設過程受主管機關最嚴格之審查，亦不斷就外界提出的質疑進行說明，全體股東亦早已澄清未有轉讓或代持股份情事，該委員卻仍置若罔聞，一再召開記者會抹黑，更以不實內容向檢察機關誣告本公司股東，如此打壓人民的行徑，令人深感不齒。

陳椒華於告發時受訪指出，告發鏡電視這些人頭代持股東犯罪，本應是NCC主委陳耀祥該做的事情，公務員在職務上發現違法行為，依法就應告發移送，但在鏡電視一案，陳耀祥放水護航、怠忽職守，已讓社會大眾對於陳耀祥失望透頂。

陳椒華指出，鏡電視明確違反NCC附款，但NCC卻擺爛放水，以掩耳盜鈴的方式強渡關山，更透過行政處分附停止條件的方式，將主委陳耀祥瀆職放水的責任，移轉給鏡電視的8大股東。

NCC則回應，已竭盡行政調查可能，不會對任何申請案放水，以「附加停止條件許可鏡電視公司負責人變更」，更周延考量行政調查極限性，絕無放水、卸責可能。鏡電視最初於2022年4月12日提出負責人變更案，針對外界所提檢舉，如疑有人頭代持、中資等違反鏡電視執照申設附款或其他法規的問題，已多次請鏡電視到會陳述，並請金融監督管理委員會、經濟部投資審議委員會、法務部、大陸委員會、國家安全局等單位協助調查，尚無證據證明該公司違反相關規定。

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