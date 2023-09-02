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大逆轉！看護變同居吞董座4千多萬判無罪 檢求翻案

看護侵吞老董4千多萬被改判無罪，高雄高分檢提起上訴翻案。（記者鮑建信攝）

看護侵吞老董4千多萬被改判無罪，高雄高分檢提起上訴翻案。（記者鮑建信攝）

2023/09/02 07:08

〔記者鮑建信／高雄報導〕朱姓看護照顧游姓董座變同居人後，趁他病危之際，持印鑑證明盜取18張定存單共4658萬，被依詐欺等罪判刑2年，高雄高分院更1審認為游意識清楚交待財產流向，大逆轉改判無罪，檢方不服上訴求翻盤。

據了解，2005、2006年間，進口商游姓老董請朱姓女子照顧，後來日久生情，同居長達10餘年期間，日常生活均出雙入對，並曾在2017年9月18日往日本遊玩5、6日，朱女對外也以「游太太」自居，游也從未否認。

檢方指出，2017年11月間，游男因肺癌入住高雄某大醫院治療，朱女則在同月16日下午，持游印鑑等證明，前往屏東縣滿州鄉農會，將18張定存單解約，涉嫌盜領共4658萬元。游董的家人不滿朱女私吞遺產，憤而提告詐欺、偽造文書等罪。

朱女應訊指稱，11月15日晚上，游在病房內，主動口頭告知定存單之事，並說要把裡面的錢給她，當時律師也在，所以才在隔天提領存入戶頭，否認犯行。

1、2審勘驗錄影檔案內容後，認為游當時處於極度疲倦、嗜睡狀態，意識難認清醒，判決朱女徒刑2年，她不服上訴，經最高法院撤銷發回。

高分院更1審調查，據醫生指述，游董生前曾表示，財產不給小孩，另有律師和多名證人在場之際，游董知道轉帳把錢給朱女，認為他當時意識清醒並授權她取款，因此改判無罪，但檢方不服，已上訴最高法院翻案。

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