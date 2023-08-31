陳盈潔入獄第9天 桃園女監：看護照料起居、健康狀況趨穩

台語歌壇大姊大陳盈潔23日發監。（資料照，記者塗建榮攝）

2023/08/31 22:37

〔記者李容萍／桃園報導〕70歲台語「歌壇大姐大」陳盈潔被控教唆偽造有價證券，判刑3年2月確定，8月23日前往台北地檢署報到，當日發監執行，在法務部矯正署桃園女子監獄編號「0639」住10人房，據悉，陳盈潔持有大醫院開的阿茲海默症診斷證明書，入監後爭取保外就醫。桃園女監表示，陳平時有看護協助照護生活起居，目前健康狀況趨於穩定，經醫師評估未達拒絕收監標準。

桃園女監副典獄長林佩誼表示，陳姓收容人8月23日入監執行至今，經醫師專業評估，其現況未達「監獄行刑法」第13條第1項各款所定的拒絕收監標準，桃園女監均持續注意其身體健康及完成新收調查，擬訂個別處遇計畫，實施高齡收容人保護性處遇，由於陳年事已高，生活起居上有配置看護協助照護，期間經陸續安排，在監內就醫、戒護外醫，按醫囑服藥，健康狀況趨於穩定，均依相關規定辦理。

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依照監獄行刑法第13條規定，桃園女監新收陳盈潔後，應行健康檢查，若有客觀事實足認其身心狀況欠缺辨識能力，致不能處理自己事務，應拒絕收監，相關收容檢查期間不得逾10日。不過，在收容超過10日後，若陳經監所醫師評估無法在監診治，則可依照「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」第3條「衰老或有客觀事實足認其身心障礙嚴重而無法自理生活，在監難獲適當醫治照護」，向監獄請求保外醫治，若被駁回，則可循司法途徑，向法院聲明異議，請求撤銷檢察官的執行指揮書。

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