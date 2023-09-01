不要命！遇警攔查竟吞毒被送醫急救 醫師冷回：自己拉出來

田男突然把毒品往嘴裡塞後吞下去，員警為其催吐，但吐不出來，送醫急救。 （警方提供）

2023/09/01 09:35

〔記者湯世名／彰化報導〕真是不要命了！田姓男子開車行經彰化市，因交通違規被員警攔查，員警見其神情緊張，詢問身上是否有違禁品？不料田男突然把1小包毒品往嘴裡塞後吞下去，員警見狀趕緊為其催吐，但吐不出來，趕緊送醫急救，醫師卻冷回：「讓他自已拉出來」，不料狂吃後過了一天仍拉不出來，只好先移送法辦。

彰化警分局員警8月29日凌晨於彰化市崙平北路執行巡邏勤務時，發現47歲田姓男子駕駛轎車，邊開車邊吸香菸，違規予以攔查，要求田男下車將菸頭熄滅，同車還有另名64歲陳姓車主。

請繼續往下閱讀...

員警發現田男神情緊張，詢問身上是否有違禁品，田男否認並從口袋拿出物品，不料1支施用過毒品的針頭掉在地上，田男突然從包包拿出1小包毒品，情緒失控往嘴巴裡塞並吞下去。

員警見田男吞毒當場傻眼，原使勁要為他催吐未果，趕緊將他送醫治療，醫師在得知其吞入1小包毒品後，僅冷回說：「讓他自已拉出來」，警方不敢大意，讓他狂吃食物，不料過了一天仍未拉出。

另警方於現場執行搜索，從車內查獲安非他命、海洛因總計7.42公克、玻璃球、鏟管、電子秤、CO2空氣槍1把、4.5mm尖頭彈。警方深入追查發現所扣得證物均為田男所有，依法將其逮捕，依違反毒品危害防制條例移送彰化地檢署偵辦，並在地檢署讓他自己拉出來。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

田男趁員警不注意突然把毒品往嘴裡塞後吞下去，員警火速將他送醫急救。 （警方提供）

警方在車內起出海洛因與安非他命等毒品證物。 （警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法