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高虹安涉詐助理費9/25起一審開庭 男友李忠庭獲不起訴確定

李忠庭今獲不起訴確定。（資料照）

李忠庭今獲不起訴確定。（資料照）

2023/09/01 09:22

〔記者錢利忠／台北報導〕民眾黨籍新竹市長高虹安所涉詐領立委助理費案，台北地院將於9月25日起展開庭期；此案牽涉浮報助理薪酬及加班費，尤其立院按月核撥辦公事務費至高的帳戶，高從未領出，卻挪用助理回捐的零用金，形同幫自己「加薪」近8萬元，此爭點將成法庭攻防重點；高的男友李忠庭因沒回捐加班費獲不起訴，高檢署今駁回再議，李獲不起訴確定。

據台北地檢署調查，高於立委任內，她名下的台北富邦商業銀行帳戶，每月都會收到立法院核撥的辦公補助事務費，該筆經費包括文具郵票費1萬5000元、服務處租金補助2萬元、行動及自動電話費1萬2000元、辦公事務費1萬4672元、油料費1萬7400元，總計7萬9072元。

檢方查出，立法院為補助立委辦公室的運作開銷，按月補助每位立委近8萬元的辦公事務費，且該筆經費「無須核銷」；然而，高明知該款項本應用於國會辦公室，她卻「從未領出」，不僅把錢存於私人帳戶，還涉嫌要求高辦幹部配合浮報薪酬及加班費，將溢領款項回捐後挪為私用。

這些由助理回捐薪酬及加班費所累積的零用金，美其名是用於高辦公務支出，實則成為高實際掌控的小金庫；檢方發現，高去台大醫院看病、申請護照等私人開銷，本該從高的立委薪資支出，但其帳戶金流幾乎只進不出，日常花費從零用金扣款，就連她每天吃的早、午餐，也全由陳姓女助理墊付，而陳女的薪水也不用高出錢，而是「Z9」吳達偉先支付，吳再向永齡基金會請款。

另外，高被起訴後曾自稱「沒有人頭助理」。不過，檢方掌握，綽號「水母」的高辦前幹部王郁文於2020年8月31日離開高辦，卻涉嫌配合高辦，以人頭詐領9月的薪資及加班費，該月詐領薪酬共4萬3196元，加班費則為1萬6256元，王全數回捐至零用金，涉人頭助理爭議；而王於2020年的實際加班所得僅1筆；檢方查出，2020年4月，王拿到1筆1380元加班費，其餘月份加班費均流入零用金，由高實際控管。

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