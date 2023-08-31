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21歲男應徵生技公司「怪怪的」提離職 被遭痛毆逼簽本票

新北市莊姓男子求職後想離職，遭毆打、強簽本票，新莊警方逮獲8嫌，瓦解四海幫暴力犯罪集團。（記者吳仁捷翻攝）

新北市莊姓男子求職後想離職，遭毆打、強簽本票，新莊警方逮獲8嫌，瓦解四海幫暴力犯罪集團。（記者吳仁捷翻攝）

2023/08/31 12:34

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市莊姓男子到新莊某生技公司應徵，未料入職3天感覺異常後想辭職，卻被帶往新莊區一處大樓暴力毆打，事後逃出報案，警方今天凌晨持搜索票、拘票兵分多路，逮獲馬姓主嫌等8嫌，瓦解四海幫犯罪集團，全案依組織犯罪防制條例、傷害及妨害自由等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

21歲莊姓男子今年6月到新莊一間生技公司應徵，協助公司招募新進人員、派發工作，莊男發現都在超商面試新人，感覺有點奇怪，提出請辭，未料被帶到新莊區一處住商大樓痛打一頓，還逼簽3張30萬元本票才放人，莊男逃離後，趕往醫院就醫，隨即報案。

新北市警新莊分局獲報，展開調查蒐證，經向新北地檢署報請指揮偵辦，今日淩晨持搜索票及拘票，兵分多路，逮獲31歲馬姓主嫌等8人，一舉瓦解暴力犯罪集團，當場查扣1把模擬槍、1台點鈔機、9萬6000元不法所得、1幅融通四海匾額、1把武士刀及球棒等證物。

警方查緝之際，犯罪集團拒不開門，霹靂小組持破門器撞開大門，大批警力蜂擁而上，迅雷不及掩耳逮獲首惡馬嫌，一名手下還嚇到躲在浴室內不敢出來。

警方控制現場，發現歹徒還拜關公、牆上掛有融通四海匾額，寓意為四海幫堂口，警方發現，犯罪集團以生技公司作掩護，實為暴力犯罪聚集點，壞事做盡還想求神明保佑，警方攻堅徹底瓦解幫派囂張氣焰，剷除幫派聚集點，擴大追查交往及上游集團。

現場查獲融通四海匾額。（記者吳仁捷翻攝）

現場查獲融通四海匾額。（記者吳仁捷翻攝）

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