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警衛協助滅火心跳驟停 電擊3次後開口問：火滅了嗎？

新竹縣某工廠30日傍晚發生火警，60歲警衛在協助拉水線時突然倒地，消防員李宗翰線上指導判斷為到院前心肺功能停止，並立刻給予CPR，同時予以電擊。（圖由新竹縣消防局提供）

新竹縣某工廠30日傍晚發生火警，60歲警衛在協助拉水線時突然倒地，消防員李宗翰線上指導判斷為到院前心肺功能停止，並立刻給予CPR，同時予以電擊。（圖由新竹縣消防局提供）

2023/08/31 11:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣某工廠30日傍晚發生火警，員工第一時間啟動自衛消防編組，利用自設的室外消防栓滅火，未料60歲警衛在協助拉水線時突然倒地，經消防局派遣員李宗翰線上指導判斷為到院前心肺功能停止（OHCA），並立刻給予CPR，同時以AED電擊2次，消防員到場後再電擊一次即恢復脈搏，警衛在救護車上回復意識，清醒後心繫火警開口問消防員：「火滅了嗎？」

消防局新工消防分隊高級救護技術員張凡治表示，昨天下午分隊接獲通報有工廠火警，立刻著消防衣駕駛消防車馳往救援，接近火場時已看到濃濃黑煙，沒想到繼續搜尋火點時，卻發現疑似有人在做CPR急救。

張凡治馬上跳下車，1秒內從救火員化身為救護員，拿起AED、救護包等急救設備往前衝。接觸患者後確認為心肺功能停止，得知同事已使用公司設置的AED電擊2次，換上消防局的AED後又再電擊1次。張凡治欲為患者建立進階呼吸道時，發現有嘔吐反應，量測頸部脈搏後，張凡治轉頭告知結果：摸得到，回來了！患者同事得知，立刻鬆了一口氣。

張凡治說，上救護車後，為患者再次評估生命徵象時，其已能張開眼睛，能針對問題點頭、搖頭；後來突然開口說話問：火滅了嗎？張凡治此時終於放下心中大石頭。

竹北東元綜合醫院急診室醫師張耿維表示，患者過去病史有心臟病、高血壓，心臟曾經裝過支架。到院後的心電圖最初顯示為舊有心肌梗塞，未呈現新的發作；但持續追蹤後，發現用來判斷是否為心肌梗塞的心肌酵素有明顯上升，因此懷疑患者倒下當時可能是受到環境壓力影響而造成心律不整。

張耿維說，患者目前生命徵象穩定，已轉至加護病房治療。張耿維表示，患者此次能化險為夷，歸功於派遣員在線上指導民眾CPR與電擊，以及救護人員後續的接手處置。張耿維解釋，失去心跳的患者要能康復出院，第一時間的CPR最重要，因此鼓勵民眾學習急救技術，就有機會拯救身邊親友的生命。

警衛心繫火警，在救護車上回復意識，清醒後開口問消防同仁：「火滅了嗎？」（圖由新竹縣消防局提供）

警衛心繫火警，在救護車上回復意識，清醒後開口問消防同仁：「火滅了嗎？」（圖由新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局表示，警衛此次能化險為夷，歸功於派遣員在線上指導民眾CPR與電擊，以及救護人員後續的接手處置。（圖由新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局表示，警衛此次能化險為夷，歸功於派遣員在線上指導民眾CPR與電擊，以及救護人員後續的接手處置。（圖由新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局表示，警衛此次能化險為夷，歸功於派遣員在線上指導民眾CPR與電擊，以及救護人員後續的接手處置。（圖由新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局表示，警衛此次能化險為夷，歸功於派遣員在線上指導民眾CPR與電擊，以及救護人員後續的接手處置。（圖由新竹縣消防局提供）

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