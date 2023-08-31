男友結婚新娘不是我！癡情女嗆原配「不會放手」下場出爐

台中地院檢視對話，何女說「不是你們結婚後我們才在一起，我不會放手」，顯示何女知道洪男已婚，判決應賠償15萬元。（記者張瑞楨攝）

2023/08/31 11:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕洪姓男子與何姓女子原是情侶，兩人交往1年多，洪男卻於去年（2022年），另娶陳姓女子為妻，陳女指控她與洪男結婚之後，何女仍舊與洪男交往，破壞她的家庭，甚至強勢說「我不會放手」，應賠償70萬元。何女則辯稱，她不知道洪男結婚了，她被洪男欺騙而發生性關係，台中地方法院認為，何女與洪男的訊息對話，告訴洪男「不是你們結婚後我們才在一起......，我不會放手」，顯示何女不知道洪男已婚之說，不足採信，何女侵害陳女配偶權，判決應賠償15萬元。

判決書指出，陳女向台中地院提出民事訴訟，她主張去年5月自己與洪男結婚，何女明知洪男已婚，竟與洪男不當交往，她得知之後，何女還向她強勢表示「我不會放手」，何女並多次強調與洪男的性關係，挑撥、離間她與洪男感情，破壞她與洪男婚姻，應賠償70萬元。

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何女答辯說，陳女與洪男結婚之前，她與洪男即已是男女朋友，她對洪男何時結婚並不知悉，她是遭洪男欺騙，縱然她與洪男發生性關係，她也是不知洪男已婚有配偶，另外，她已與洪男斷絕往來，陳女請求70萬元賠償實屬過高。

法官認為，檢視何女與洪男LINE對話紀錄，何女說，「因為在你們結婚前我們已經在一起一年多，不是你們結婚後我們才在一起，我們在一起很甜蜜......總歸一句，我不會放手」，顯示何女辯稱不知洪男已婚之說，不可採信，但賠償70萬元太高，判決應賠償15萬元，可上訴。

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