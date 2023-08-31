有女友還亂搞曖昧 高雄男被4打1教訓

男子有女友還亂搞曖昧，慘遭4打1教訓。（民眾提供）

2023/08/31 10:45

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄旗津海水浴場今天凌晨傳出感情糾紛談判，引發多名男子打1人，有女友卻又和其他女子搞曖昧的洪姓男子（34歲），凌晨與吳姓男子談判起口角，吳找來蘇男（21歲）、張男（30歲）、祝男（25歲）等4人圍毆、推擠洪男，鼓山警方獲報出動快打部隊，將現場14人全帶回釐清案情，最後將4人依妨害秩序罪嫌偵辦。

鼓山分局指出，警方於今（31）日凌晨2時許接獲民眾報案，在旗津海水浴場涼亭有多名民眾聚集，員警獲報後立即趕赴現場查處，初步了解，被害人洪男已有女友，卻又與其他女子曖昧，雙方相約釐清並確認感情狀況，過程中，吳男等人徒手毆打、推擠被害人，導致臉頰紅腫，送醫診治後無大礙。

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警力快打部隊趕往現場查處，發現現場有14人在場，警方展現強勢作為，全數帶回派出所調查，據了解，洪男（22歲）疑似欺騙女子感情，引發吳男等不滿，相約到海水浴場涼亭釐清說明。

談判過程，因吳男（34歲）不滿洪男說詞，憤而徒手毆打洪男致臉部紅腫，另蘇男（21歲）、張男（30歲）、祝男（25歲）等3人包圍、推擠洪男，其餘眾人則在旁觀看，並沒有上前制止，全案訊後將吳嫌等4人依違反刑法妨害秩序罪究辦。

警方帶回14人釐清案情。（民眾提供）

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