涉侵占何明德行善團善款遭判刑 女兒陳美智喊冤將上訴

對於涉侵占善款遭判刑，何明德行善團負責人陳美智（右）今天喊冤表示將上訴。（資料照）

2023/08/30 16:08

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕何明德（原姓陳）行善團負責人陳美智及其丈夫蕭豐彥被控侵占善款6億9570萬餘元，嘉義地院今天依共同犯公益侵占、洗錢防制罪，各判處兩人有期徒刑6年2月。對此，陳美智受訪強調，行善團自父親創立及她接手後，50年來皆未申請立案社團，因此將善款寄放在其夫妻與家人名下，善款用於社會付出，並未侵占公款，將上訴捍衛清白。

何明德行善團沒有立案社團，違反公益勸募條例，遭檢舉侵占善款，挪用作為私人投資，2021年3月檢調發動搜索行善團，檢方訊後，蕭、陳分別獲80萬、100萬元交保。

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案經嘉義地檢署起訴，嘉義地院審理2年多後，於今天下午宣判，蕭、陳未到庭聆判。

陳美智悉知判決結果後表示，行善團款項遭法院裁定扣押，造橋等志業也因此停止，後來行善團終止運作，並於去年12月底申請成立「財團法人嘉義市私立何明德行善團社會福利慈善事業基金會」，由她擔任董事長，基金會未對外募款，但知道的人會支持基金會，小額捐款100元不等，用於施棺社會救助。

陳美智說，她與丈夫都是教書30、40年的教師退休，有退休金過生活，不會去侵占公款，行善團善款皆用於社會付出。

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