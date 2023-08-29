為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台中酒商獨坐市議會前廣場 突跌落石椅昏倒送醫不治

呂姓酒商突然跌落石椅猝死。（民眾提供）

呂姓酒商突然跌落石椅猝死。（民眾提供）

2023/08/29 20:45

首次上稿 20:19
更新時間 20:45（新增死者年齡、舊疾）

〔記者蘇金鳳、許國楨／台中報導〕台中市議會今天下午2點左右，有民眾在一樓A棟的戶外廣場發現有一呂姓男子昏倒在地上，警衛獲報立即打電話請救護車送至醫院搶救，但不幸約下午4點往生。

台中市保安大隊府會園道警察隊今天下午獲報，一名原坐在石椅上的男子突跌倒地需要協助，警方趕往時驚覺男子已無生命跡象，經緊急實施CPR後，趕緊將男子送醫急救，但仍在搶救後宣告不治。

據了解，死者是67歲的呂姓酒商，今日外出工作，下午3時許回到台中途中行經市議會前廣場時，突感覺身體不適就近坐在廣場的石椅上休息，隨後因不明原因倒地，被送往林新醫院搶救後，仍於4時25分宣告不治，家屬向警方表示，呂男有心臟相關疾病，固定會到醫院回診，不料發生憾事。

台中市議會表示，該名男子時常到市議會，今天下午離開市議會後竟在戶外昏倒，警衛調監視器了解當時狀況，只看到該名男子當時在一樓A棟戶外廣場，看似很不舒服，並且來回走了近1小時，就突然昏倒。

市議會在接獲民眾通報後，將男子緊急送醫急救，並通知家屬，但是男子還是不幸在下午4點左右不治，由於男子時常到議會來，很多議會員工都認識，消息傳出後大家都很難過。

警方調閱監視器發現，呂翁當時獨自一人坐在石椅上，接著就突然倒地，案發時附近沒有可疑人士，現場未發現外力介入跡象。

林新醫院表示，該名男子送醫時臉色已全黑，疑似心肌梗塞，搶救後仍不治。

呂姓男子下午昏倒在中市議會A棟戶外廣場，送醫不治。（記者蘇金鳳攝）

呂姓男子下午昏倒在中市議會A棟戶外廣場，送醫不治。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
67歲男12年血管阻塞超過6次 醫師籲快停止「2壞習慣」
2023/08/17 10:48

67歲男12年血管阻塞超過6次 醫師籲快停止「2壞習慣」
近百歲翁胸痛、呼吸困難送醫 心導管救他一命
2023/08/01 09:34

近百歲翁胸痛、呼吸困難送醫 心導管救他一命

統一台灣高息優選基金 兼具策略報酬及收益
太熱了！中暑急診病例增2成 急性心肌梗塞多1成
2023/07/12 16:50

太熱了！中暑急診病例增2成 急性心肌梗塞多1成
基隆議員張耿輝心肌梗塞緊急就醫保住一命 籲不舒服速就醫
2023/05/08 18:19

基隆議員張耿輝心肌梗塞緊急就醫保住一命 籲不舒服速就醫

開學季！爸媽荷包不哭泣 兒童帳戶養大教育金
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播