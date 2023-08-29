台中酒商獨坐市議會前廣場 突跌落石椅昏倒送醫不治

呂姓酒商突然跌落石椅猝死。（民眾提供）

2023/08/29 20:45

首次上稿 20:19

更新時間 20:45（新增死者年齡、舊疾）

〔記者蘇金鳳、許國楨／台中報導〕台中市議會今天下午2點左右，有民眾在一樓A棟的戶外廣場發現有一呂姓男子昏倒在地上，警衛獲報立即打電話請救護車送至醫院搶救，但不幸約下午4點往生。

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台中市保安大隊府會園道警察隊今天下午獲報，一名原坐在石椅上的男子突跌倒地需要協助，警方趕往時驚覺男子已無生命跡象，經緊急實施CPR後，趕緊將男子送醫急救，但仍在搶救後宣告不治。

據了解，死者是67歲的呂姓酒商，今日外出工作，下午3時許回到台中途中行經市議會前廣場時，突感覺身體不適就近坐在廣場的石椅上休息，隨後因不明原因倒地，被送往林新醫院搶救後，仍於4時25分宣告不治，家屬向警方表示，呂男有心臟相關疾病，固定會到醫院回診，不料發生憾事。

台中市議會表示，該名男子時常到市議會，今天下午離開市議會後竟在戶外昏倒，警衛調監視器了解當時狀況，只看到該名男子當時在一樓A棟戶外廣場，看似很不舒服，並且來回走了近1小時，就突然昏倒。

市議會在接獲民眾通報後，將男子緊急送醫急救，並通知家屬，但是男子還是不幸在下午4點左右不治，由於男子時常到議會來，很多議會員工都認識，消息傳出後大家都很難過。

警方調閱監視器發現，呂翁當時獨自一人坐在石椅上，接著就突然倒地，案發時附近沒有可疑人士，現場未發現外力介入跡象。

林新醫院表示，該名男子送醫時臉色已全黑，疑似心肌梗塞，搶救後仍不治。

呂姓男子下午昏倒在中市議會A棟戶外廣場，送醫不治。（記者蘇金鳳攝）

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