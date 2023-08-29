電影看太多？屁孩賣毒咖啡 仙氣警花找上門竟把手機折斷泡水滅證

女警王妍惠（右）扮清純學生妹合力壓制近百公斤毒犯。（民眾提供）

2023/08/29 12:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕17歲少女阿晴（化名）夥同兩名未成年少年販毒維生，張姓和楊姓友人到他們據點聊天時，剛好遇到警方持搜索票上門逮人，張、楊幫忙把他們跟毒蟲連繫用的6支手機折斷並泡水，但仍被警方搜出1012包毒咖啡，阿晴等人被移送高雄少家法院審理，張、楊兩人則被檢方依滅證罪起訴。

高雄市警局少年隊追查少年吸毒案，毒品溯源掌握17歲少女阿晴夥同兩名未成年少年，在微信成立代號「茶飲」群組，對外兜售毒咖啡包，並將其中1名少年的機車當作「毒倉」，停放社區窄巷進行毒品交易；少年隊由偵查組刑事幹員扮大叔，趁機接近張嫌和藥腳，由曾拍攝宣導片的警花王妍惠和女同事喬扮閨蜜，在張嫌住處散步聊天，尋找逮人機會，今年1月31日前往阿晴等人的據點，先逮獲藥腳少年，其中還有一少年體重近百公斤，男、女警合力壓制逮捕。

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楊姓（19歲）和張姓男子（21歲）因前一晚就住在阿晴等人的據點過夜聊天，警方找上門時，阿晴趕緊指示他們兩人幫忙，把6支用來連繫毒蟲的手機折斷，並拿到廁所洗臉盆泡水，楊、張兩人忙完後，又幫忙把一包毒咖啡往屋外丟，但最後仍被警方識破逮捕。

警方在阿晴等人據點搜出1012包毒品咖啡、愷他命3小包、犯案手機共計12隻、K盤3個等證物，其中近800包毒咖啡包包裝還以仿飯店拋棄式洗髮精以掩人耳目；阿晴等3名未成少年移送少家法院，其中2人坦承犯行，交由院方裁定收容，目前案件仍在審理中，楊、張兩人則被檢方依滅證罪起訴。

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高雄女警王妍惠（左）常代言拒絕毒品宣導片，外形條件佳讓網友直呼「仙氣逼人」。（警方提供）

楊姓、張姓男子幫未成年滅證，竟折斷手機泡水。（民眾提供）

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