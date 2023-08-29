為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

電影看太多？屁孩賣毒咖啡 仙氣警花找上門竟把手機折斷泡水滅證

女警王妍惠（右）扮清純學生妹合力壓制近百公斤毒犯。（民眾提供）

女警王妍惠（右）扮清純學生妹合力壓制近百公斤毒犯。（民眾提供）

2023/08/29 12:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕17歲少女阿晴（化名）夥同兩名未成年少年販毒維生，張姓和楊姓友人到他們據點聊天時，剛好遇到警方持搜索票上門逮人，張、楊幫忙把他們跟毒蟲連繫用的6支手機折斷並泡水，但仍被警方搜出1012包毒咖啡，阿晴等人被移送高雄少家法院審理，張、楊兩人則被檢方依滅證罪起訴。

高雄市警局少年隊追查少年吸毒案，毒品溯源掌握17歲少女阿晴夥同兩名未成年少年，在微信成立代號「茶飲」群組，對外兜售毒咖啡包，並將其中1名少年的機車當作「毒倉」，停放社區窄巷進行毒品交易；少年隊由偵查組刑事幹員扮大叔，趁機接近張嫌和藥腳，由曾拍攝宣導片的警花王妍惠和女同事喬扮閨蜜，在張嫌住處散步聊天，尋找逮人機會，今年1月31日前往阿晴等人的據點，先逮獲藥腳少年，其中還有一少年體重近百公斤，男、女警合力壓制逮捕。

楊姓（19歲）和張姓男子（21歲）因前一晚就住在阿晴等人的據點過夜聊天，警方找上門時，阿晴趕緊指示他們兩人幫忙，把6支用來連繫毒蟲的手機折斷，並拿到廁所洗臉盆泡水，楊、張兩人忙完後，又幫忙把一包毒咖啡往屋外丟，但最後仍被警方識破逮捕。

警方在阿晴等人據點搜出1012包毒品咖啡、愷他命3小包、犯案手機共計12隻、K盤3個等證物，其中近800包毒咖啡包包裝還以仿飯店拋棄式洗髮精以掩人耳目；阿晴等3名未成少年移送少家法院，其中2人坦承犯行，交由院方裁定收容，目前案件仍在審理中，楊、張兩人則被檢方依滅證罪起訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

高雄女警王妍惠（左）常代言拒絕毒品宣導片，外形條件佳讓網友直呼「仙氣逼人」。（警方提供）

高雄女警王妍惠（左）常代言拒絕毒品宣導片，外形條件佳讓網友直呼「仙氣逼人」。（警方提供）

楊姓、張姓男子幫未成年滅證，竟折斷手機泡水。（民眾提供）

楊姓、張姓男子幫未成年滅證，竟折斷手機泡水。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
警搗毒窟查扣2410包毒咖啡 外包裝冒名線上遊戲
2023/08/17 16:59

警搗毒窟查扣2410包毒咖啡 外包裝冒名線上遊戲
0前科男子初次販毒以為罰錢了事 警︰「是7年牢飯喔！」
2023/08/15 14:50

0前科男子初次販毒以為罰錢了事 警︰「是7年牢飯喔！」

董至成再降6公斤 90天健康脫油帥歪網友
鐵工廠小開寧販毒 母灰心：講都講不聽
2023/08/11 05:30

鐵工廠小開寧販毒 母灰心：講都講不聽
急載美眉回家忘開大燈被攔 「無照男」車上一堆毒壞春宵
2023/08/10 19:33

急載美眉回家忘開大燈被攔 「無照男」車上一堆毒壞春宵

蘋果型肥胖超困擾 小腹窈窕神器急救援
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播