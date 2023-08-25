沒領到獎金怒「埋錯」 2離職工程師害加密貨幣交易公司噴4千萬

知名加密貨幣交易公司2名離職工程師駭入公司系統「埋錯」，造成公司損失140萬美元，分別被判刑1年4月及10個月。（示意圖）

2023/08/25 20:43

〔記者溫于德／台北報導〕號稱全球加密貨幣交易量前十大團隊之一的麒點科技公司，遭30歲離職員工陳育聖、許書軒駭入，涉竊取包括區塊鏈等大數據資料，於程式中「埋錯」，造成公司損失140萬美元（約4450萬新台幣），兩人事後被查出不滿沒領到獎金而在系統程式碼「埋錯」。台北地院認定兩人均犯妨害電腦使用罪，判陳1年4月徒刑、許10月。

檢警調查，2020年5月，陳男等人離職前，涉嫌於同月1日到9日間，破解公司內部虛擬私有網路VPN帳號及密碼後，在人工智慧程式中，植入惡意程式「埋錯」，使公司程式面臨下單錯誤，導致鉅額交易損失。之後陳男還指示許男，抹去埋錯的網路痕跡。

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2人涉嫌繞過公司資安防火牆，從遠端竊取公司的研發成果，另入侵公司負責人及經理人等人的電子郵件，取得重要文件資料，後來被公司察覺異狀報警，全案才曝光。

北院發現，兩人在系統程式碼「埋錯」700餘處，再刪除埋錯痕跡，導致公司受有鉅額損失，但考量兩人無前科，坦承部分犯行，和解金則因無法達成共識而未能和解等情，依法分別判刑。可上訴。

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