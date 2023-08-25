為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

沒領到獎金怒「埋錯」 2離職工程師害加密貨幣交易公司噴4千萬

知名加密貨幣交易公司2名離職工程師駭入公司系統「埋錯」，造成公司損失140萬美元，分別被判刑1年4月及10個月。（示意圖）

知名加密貨幣交易公司2名離職工程師駭入公司系統「埋錯」，造成公司損失140萬美元，分別被判刑1年4月及10個月。（示意圖）

2023/08/25 20:43

〔記者溫于德／台北報導〕號稱全球加密貨幣交易量前十大團隊之一的麒點科技公司，遭30歲離職員工陳育聖、許書軒駭入，涉竊取包括區塊鏈等大數據資料，於程式中「埋錯」，造成公司損失140萬美元（約4450萬新台幣），兩人事後被查出不滿沒領到獎金而在系統程式碼「埋錯」。台北地院認定兩人均犯妨害電腦使用罪，判陳1年4月徒刑、許10月。

檢警調查，2020年5月，陳男等人離職前，涉嫌於同月1日到9日間，破解公司內部虛擬私有網路VPN帳號及密碼後，在人工智慧程式中，植入惡意程式「埋錯」，使公司程式面臨下單錯誤，導致鉅額交易損失。之後陳男還指示許男，抹去埋錯的網路痕跡。

2人涉嫌繞過公司資安防火牆，從遠端竊取公司的研發成果，另入侵公司負責人及經理人等人的電子郵件，取得重要文件資料，後來被公司察覺異狀報警，全案才曝光。

北院發現，兩人在系統程式碼「埋錯」700餘處，再刪除埋錯痕跡，導致公司受有鉅額損失，但考量兩人無前科，坦承部分犯行，和解金則因無法達成共識而未能和解等情，依法分別判刑。可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
微軟曝中國駭客組織「亞麻颱風」 鎖定台灣政府機關
2023/08/25 15:14

微軟曝中國駭客組織「亞麻颱風」 鎖定台灣政府機關
「資安保險」去年保費收入4億 是5年前4.51倍
2023/08/24 20:02

「資安保險」去年保費收入4億 是5年前4.51倍

開發金控AI黑客松 員工展現創業家精神
伊拉克廣告牌遭駭客入侵大播「A片」 當局下令全市數位廣告關閉
2023/08/21 22:35

伊拉克廣告牌遭駭客入侵大播「A片」 當局下令全市數位廣告關閉
打敗中國！2023世界駭客大賽 台灣聯隊TWN48奪第3名
2023/08/14 14:51

打敗中國！2023世界駭客大賽 台灣聯隊TWN48奪第3名

剛需時代！【頤昌松琚】自住客首選
知名加密貨幣公司麒點科技遭駭損失140萬美元 2離職員工起訴
2022/01/27 12:38

知名加密貨幣公司麒點科技遭駭損失140萬美元 2離職員工起訴
資工高手駭進前東家 竊商業機密想自行創業
2020/07/07 05:30

資工高手駭進前東家 竊商業機密想自行創業
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播