控「教官下麵給妳吃」性騷 女畢業1年變「中離生」遭警查水表

女學生畢業後出面控訴曾遭高中教官性騷擾，竟遭警方三度找上門查「中離生」，再控疑遭施壓。（記者蘇孟娟攝、資料照；本報合成）

2023/08/25 17:41

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「教官下麵給妳吃」豐原高中爆性騷 女學生多次求助反遭記18支警告

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市豐原高中畢業女學生5月出面控訴，就學時遭前主任教官「教官下麵給妳吃」等言語及碰觸頭髮、肩膀等性騷擾，她出言抗拒，竟被狂記18支警告，差點無法畢業。不料，6月間警方竟三度找上家門進行「中離生」調查。教育局指出，5月接獲來自國教署的名單要求協尋中離生，轉請警政系統協助，得知國教署函附的名冊有誤，已請警方不要再調查，未來再接獲名單會再學校確認後再移請警政協尋。

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至於遭控教官，經豐原高中性平會決議，認為性騷擾案成立，交由人評會進一步懲處。教育局說，教官涉及校園性別事件懲處結果，依據學校調查報告及其處理建議，核予記過一次之處分 。

控訴學生指出，她因家中經濟困難一度休學，復學後屢被主任教官關注，但常有「會不會餓、教官下麵給妳吃啊」、「交過幾個男朋友？晚上都去哪裡亂搞」、「有沒有跟男生親過嘴、發生過關係」、「怎麼該長肉的地方沒長肉」等不當言語，甚至直接碰觸她的肩膀與頭髮，表明感覺被騷擾後，竟開始被刁難，甚至把她過去已核准的病假與公假全翻出檢視，只要未附醫院證明的假全被打回票，被連記18支警告，等於3大過，無法畢業。

最後她補修學分，終於在去年7月拿到畢業證書，但已錯過當年度所有升學考試，未能繼續升學。她說，為避免還有其他學生遭遇類似情況，今年5月她決定挺身而出揭露主任教官的行為，不料，6月間三度有警方找上家門，以她是「中離生」進行調查，她已在外縣市工作，未住家裡，要求家人提供她的連絡方式，家人警覺均未提供。

她說，分明已畢業快1年，而且已滿20歲，何來「中離生」身分？感覺被刻意調查。她家過去從未有過警察找上門的經驗，員警三度上門，讓家人承擔極大壓力。

台中市教育局：國教署函附名冊有錯誤

教育局說，高中中途離校學生係指未經請假或不明原因未到校達3日以上或依學籍管理辦法第17條第1項之休學學生，由學校自行到全國中途離校學生通報系統通報，國教署會不定期函地方政府協尋。今年5月17日接獲國教署函送台中市中途離校學生行蹤不明名冊，5月25日即將名冊函請警察局少年警察隊協尋，在協尋過程中發現國教署函附的名冊有部分錯誤，6月16日即請警方暫停協尋；未來會在接獲名單後另再學校確認後再移請警政協尋。

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女學生畢業後出面控訴曾遭高中教官性騷擾，竟遭警方三度找上門查「中離生」，再控疑遭施壓。（記者蘇孟娟攝）

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