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    海軍上士性騷3女同袍 記過吃丙「被退伍」

    最高行政法院駁回蘇員告訴，全案確定。（資料照）

    最高行政法院駁回蘇員告訴，全案確定。（資料照）

    2023/08/05 13:49

    〔記者吳政峰／台北報導〕海軍海洋監偵指揮部機動雷達偵搜中隊一名蘇姓上士組長，被控於2019年至2021年間陸續性騷擾3名女同袍，經海偵部開會核予記過懲罰，2021年年終考績評列丙上，海偵部再召開不適服現役人事評審會，決議蘇員「不適服現役」，核定退伍。蘇員不服，興訟保工作，日前被最高行政法院駁回確定。

    判決指出，蘇員任職海偵部第二中隊上士副站長期間，被認定有「民國108至109年間對單位人員A女以訊息、言語騷擾及碰觸身體實施性騷擾」、「110年5月起對單位人員B女以訊息及觸碰身體實施性騷擾」及「108至110年間對單位人員C女以言語實施性騷擾」等違失行為。

    海偵部開會後，2021年12月3日發令核予蘇男記大過1次、記過2次及記過2次，2021年度年終考績評列為丙上，隔年1月6日召開不適服現役人事評審會，決議蘇員不適服現役。

    蘇員不服，申請再審議，海偵部同年月20日召開再審議人評會，仍決議不適服現役，並報請海軍司令部核定其不適服現役退伍，自2022年2月19日0時生效。蘇員猶不服，循序提起行政訴訟，請求撤銷處分。

    一審台北高等行政法院指出，海偵部人評會及再審議人評會的組成、考核程序，於法相符，所為決議並無出於不完全的資訊而為判斷，亦未違反一般公認的價值判斷，更無違反比例原則情事，並無違誤，判蘇員敗訴。

    蘇員上訴二審，主張被害人對於他2019年至2020年的行為，直至2021年才提起申訴，可認未對被害人造成重大影響，本案應予以記過處分並調離原職即可。且相關類似事件中，國軍所採取的因應方式並非一律汰除，由此可見他所受的懲罰尚嫌過重，逾越必要性且與比例原則相悖，顯屬違法。

    最高行政法院表示，蘇員上訴意旨無非重述其在原審提出而已被不採的主張，未具體表明原審有何合於不適用法規、適用法規不當等情形，不符合上訴要件，屬於不合法，日前裁定駁回其訴，全案確定。

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