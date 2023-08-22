暗夜惡火！彰化電池組裝工廠火災 濃煙飄到台中上空
2023/08/22 05:58
〔記者劉曉欣／彰化報導〕暗夜惡火！彰化縣秀水鄉深夜傳出工廠火災，一家以生產電動機車鋰電池為主的能源科技公司，因為鋰電池燃燒，冒出濃濃黑煙，遠到1、20公里外彰化市、台中市上空都看得到，火勢在今天凌晨撲滅，但仍持續灌水降溫監控，所幸沒有人員受困。
彰化縣第三消防大隊副大隊長蕭智全表示，這起火災發生在昨天晚上11時54分，地點在秀水鄉中山路133巷的能源科技公司，工廠佔地約有1200坪，為一樓挑高鐵皮建築物，由於專作電池組裝，內部堆放大量的鋰電池，造成大量濃煙竄出，共出動1個消防大隊、9個消防分隊，消防車輛17輛、救護車1輛、消防人員35人前往救火。
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蕭智全指出，由於鋰電池火災容易伴隨可燃性氣體，例如烷類氣體、氫氣的爆炸，因此，必須在短時間派出大量的人員到場，以大量射水來降溫，中斷電池模組熱失控，並要適當通風排煙，以避免可燃氣體蓄積。最後，經過1個多小時的持續灌水，終於撲滅火勢，工廠鐵皮屋頂也有部分塌陷，燃燒面積約為15坪左右，起火原因仍待進一步調查。
不過，這起發生在秀水鄉的工廠火災，因為濃煙竄入高空，不只秀水，也讓住在彰化市居民都聞到濃煙的味道，還跨過大肚溪，飄到台中市上空。蕭智全指出，因為起火工廠以生產電動機車鋰電為主，工廠內有半成品、成品及鋰電池原物料，鋰電池內有 PP聚丙烯與PE聚乙烯的成份物質，燃燒時會產生大量濃黑煙。加上組裝電池也需有塑膠物質包裝材料，塑膠燃燒也會產生碳粒子與濃煙。