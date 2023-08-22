暗夜惡火！彰化電池組裝工廠火災 濃煙飄到台中上空

彰化縣秀水鄉深夜傳出工廠火災，一家專作電池組裝的能源科技公司冒出濃濃黑煙，濃煙飄到彰化市、台中市的上空，目前正全力搶救中。 （民眾提供）

2023/08/22 05:58

〔記者劉曉欣／彰化報導〕暗夜惡火！彰化縣秀水鄉深夜傳出工廠火災，一家以生產電動機車鋰電池為主的能源科技公司，因為鋰電池燃燒，冒出濃濃黑煙，遠到1、20公里外彰化市、台中市上空都看得到，火勢在今天凌晨撲滅，但仍持續灌水降溫監控，所幸沒有人員受困。

彰化縣第三消防大隊副大隊長蕭智全表示，這起火災發生在昨天晚上11時54分，地點在秀水鄉中山路133巷的能源科技公司，工廠佔地約有1200坪，為一樓挑高鐵皮建築物，由於專作電池組裝，內部堆放大量的鋰電池，造成大量濃煙竄出，共出動1個消防大隊、9個消防分隊，消防車輛17輛、救護車1輛、消防人員35人前往救火。

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蕭智全指出，由於鋰電池火災容易伴隨可燃性氣體，例如烷類氣體、氫氣的爆炸，因此，必須在短時間派出大量的人員到場，以大量射水來降溫，中斷電池模組熱失控，並要適當通風排煙，以避免可燃氣體蓄積。最後，經過1個多小時的持續灌水，終於撲滅火勢，工廠鐵皮屋頂也有部分塌陷，燃燒面積約為15坪左右，起火原因仍待進一步調查。

不過，這起發生在秀水鄉的工廠火災，因為濃煙竄入高空，不只秀水，也讓住在彰化市居民都聞到濃煙的味道，還跨過大肚溪，飄到台中市上空。蕭智全指出，因為起火工廠以生產電動機車鋰電為主，工廠內有半成品、成品及鋰電池原物料，鋰電池內有 PP聚丙烯與PE聚乙烯的成份物質，燃燒時會產生大量濃黑煙。加上組裝電池也需有塑膠物質包裝材料，塑膠燃燒也會產生碳粒子與濃煙。

彰化縣秀水鄉一家以生產電動機車鋰電池為主的能源科技公司傳出火災，還造成鐵皮屋頂部分塌陷。（民眾提供）

彰化縣秀水鄉深夜傳出工廠火災，一家專作電池組裝的能源科技公司冒出濃濃黑煙，濃煙飄到彰化市、台中市的上空，目前正全力搶救中。 （民眾提供）

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