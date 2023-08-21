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少將瞎掰貪污款放金爐燒掉 「重判12年」嚇得他吐2800萬繳國庫

軍備局少將處長張大偉。（資料照；本報合成）

軍備局少將處長張大偉。（資料照；本報合成）

2023/08/21 23:15

〔記者楊國文／台北報導〕國防部軍備局工程營產處前少將處長張大偉，被控利用北市公館空軍作戰指揮部「福興營區」改建案，向標下工程的中華工程公司索賄4500萬元，得手2800萬元，一審時張大偉雖認罪，卻辯稱已把2000萬元放進金爐燒光、其他已花光，張被依貪污罪重判12年徒刑；高等法院審理時，高檢署檢察官羅松芳斥責張「國家名器變成貪污工具」，無法忍受服完刑回頭享受犯罪所得，要求張把錢繳出來，再行審理，經高院法官諭令繳交賄款，張果然繳回2800萬元給國庫。

羅松芳檢察官今（21）日在個人臉書表示「欣慰」，稱「大家的努力終究沒有白費」。法界認為，張大偉繳回賄款舉動，可能是期望高院能酌量減刑。

檢方調查，2017年間，預算達30億4千萬元的國防部「公館營區營舍整建統包工程」標案，由中華工程得標，張大偉涉嫌索賄，金額由3000萬元要求提升至4500萬元，最後得手2800萬元。

新北地院審理時，張大偉認罪，卻推說是中工主動行賄，且約定金額僅3000萬元，而他沒看過這麼多錢，也怕家人知道，一直藏在家裡，在得知檢調盯上後，已在親戚家金爐內把2000萬元燒光，餘項則用於裝潢士林房產及生活開銷。

新北地院去年11月審結，依貪污罪的職務行為收賄判張大偉12年徒刑、褫奪公權6年，同案被告方面，時任中工董事長兼總經理辦公室主任的沈慶光被判刑4年，另有中工多位主管、白手套等人亦被判刑。

全案上訴到高等法院開庭行準備程序庭，高檢署檢察官羅松芳斥責張大偉身為少將，其貪污情節曲折，而國家名器卻變成貪污工具，張大偉前後收取的款項，就是要繳回，否則開庭沒有意義，檢察官無法容忍張大偉還擁有犯罪所得，「服刑完畢回頭享受犯罪所得」，羅堅稱「繩之於法的前提，就是把貪污的錢拿出來」，張要把錢繳出來，再行審理。

高院受命法官蔡如惠認為羅松芳主張有理，諭令張大偉應將繳交賄款，果然，張大偉近日已陸續將賄款2800萬元繳回國庫，高院特地通知羅松芳檢察官這件消息。羅松芳 今日在臉書表示，欣喜大家的努力終究沒有白費。蔡如惠法官則於日前調任台北高等行政法院。

軍備局少將處長張大偉。（資料照）

軍備局少將處長張大偉。（資料照）

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