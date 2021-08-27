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    軍備局少將處長索賄4500萬 金爐滅證燒光2千萬？

    軍備局少將處長張大偉。（資料照）

    軍備局少將處長張大偉。（資料照）

    2021/08/27 05:30

    〔記者王定傳／新北報導〕台北市公館空軍作戰指揮部「福興營區」，是空軍戰術及防空作戰最高指揮管制機構，該營區進行改建工程，國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉，向標下工程的中華工程公司索賄4500萬元，得手2800萬元，張大偉雖認罪，卻辯稱，已把2000萬元放進金爐燒光，新北地檢署昨依違反貪污治罪條例起訴張大偉，並斥責他破壞軍人榮譽，若不嚴懲，難以導正我國軍紀，請法院量處該罪最高刑度15年徒刑。

    檢方起訴求處最高徒刑15年

    時任中工董事長兼總經理辦公室主任的沈慶光、當時總經理沈華養、居間索賄的建築師孫文郁、白手套董俊褘及中工經理張世文共5人，則依貪污治罪條例等罪起訴。

    檢方調查，2017年間，張大偉在預算達30億元的國防部「公館營區營舍整建統包工程」標案公告後，主動聯繫孫男：「可找營造廠合作投標統包工程，我可以幫忙。」

    孫男隨後拜會中工高層：「軍方會幫忙，但有代價。」希望中工以預算金額的0.5％至1％做為行賄款項，中工計算本案單坪造價僅10.4萬元，表明要11.5至11.6萬元才參與。

    張大偉則指示下屬以減少樓地板面積方式，將單坪預算提升至11.6萬元；沈慶光及沈華養認為縱須支付3000萬元賄款，仍有利可圖，遂參與投標，並指示員工在預算中編列3238萬元準備金藏放賄款。

    真的燒掉？金爐送驗查證

    但2017年6月，張大偉邀約沈慶光及沈華養在君悅飯店港式餐廳餐敘，開口索賄4500萬元，2人雖對突然加價有所不滿，但仍同意，並將「準備金」提高至5000萬元，再與下包土石清運工程業者合作，以墊高工程款方式，套取這筆錢，由董俊褘陸續交付賄款，張大偉還大方把200萬元贈送1名女性友人。

    張大偉認罪，卻推說是中工主動行賄，且約定金額僅3000萬元，而他沒看過這麼多錢，也怕家人知道，一直藏在家裡，在得知檢調盯上後，已在親戚家金爐內把2000萬元燒光，餘項則用於裝潢士林房產及生活開銷；檢方已將金爐送驗確認是否屬實。

    檢方並向法院扣押張大偉位於台中市西屯區逢大路，及其妻子名下台北市士林區士東路2間房產，將追徵犯罪所得。

    國防部「公館營區營舍整建統包工程」。（資料照）

    國防部「公館營區營舍整建統包工程」。（資料照）

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