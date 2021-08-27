張大偉開口要錢 還有其他人要打點

少將處長張大偉。（資料照）

2021/08/27 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕檢方偵辦國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉索賄案，發現張大偉是主動索賄，且十分貪心，對起初約定的3000萬元賄款不滿足，邀約中工高層在君悅飯店港式餐廳餐敘，當眾開口說：「還有其他人需要打點，需要4500萬元。」另指定把拆除及土方清運工程，交給白手套董俊褘處理。

檢方偵辦張大偉涉嫌索賄案，曾一度因證據不足而不起訴，但由於證人均指證款項有回流至中工，檢察官周懿君接手不放棄，與偵辦過前立委李慶華涉詐領補助款案的檢察官劉恆嘉聯手追查。

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檢方請辦案人員仔細盤點過往監聽譯文，發現董俊褘與一名中工經理在電話中提及「16、31」關鍵數字，疑似是討論墊高款項行賄金額，隨即發動約談，該經理當庭聲淚俱下，坦言確有回流，且聽聞款項是用以行賄「少將」。

檢調再約談沈華養並聲押獲准，事後供出張大偉是透過孫文郁索賄，且雙方曾於君悅飯店餐敘，談論賄款等事宜。

孫文郁第一次偵辦時否認幫張大偉索賄，這次被檢方約談後，眼見檢方蒐證齊全，當庭表明說：「我覺得你們（指檢察官）這次是玩真的。」遂咬出張大偉透過他索賄。

辦案人員研判，張大偉在軍中喜愛裝老大與外出餐敘，加上本身感情世界複雜，開銷甚大，以及無望升遷中將下，才鋌而走險索賄。

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