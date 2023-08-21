酒駕撞太魯閣號 台鐵將對車主求償

花蓮20多歲林姓男子今清晨6點多開白色汽車撞擊正在行駛中的太魯閣列車。（民眾提供）

2023/08/21 18:35

〔記者陳心瑜／台北報導〕台鐵401次太魯閣號今天上午6點44分行經花蓮縣新城鄉佳民村平交道時遭酒駕轎車撞及，幸旅客均安，但影響花蓮新城=北埔區間直到下午1點8分間才恢復雙線正常行車，共影響26列次、950分，旅客約8300人。台鐵表示，列車及平交道損害情形清查彙整中，全案由鐵路警察局花蓮路警所查處，也將就營運損失向肇事車主求償。

台鐵指出，花蓮路段景美=北埔間佳民村平交道（K72+689）遭酒駕轎車入侵，影響台鐵401次太魯閣號（台東＝樹林）列車第4節車廂遭轎車撞擊凹陷。

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台鐵指出，401次太魯閣號列車通過村平平交道時發現有異音，平交道作用正常，列車停車後發現轎車撞斷遮斷桿侵入路線，從側邊第4車撞上，立即通報相關單位及救護車處理，上午7點40分花蓮站開出401A接駁列車至現場，8點45分旅客現場接駁完畢、開車，小轎車駕駛受傷送醫治療。

台鐵營運安全處處長林景山表示，由於設施設備、平交道等設備作動正常，因此事件屬於用路人入侵平交道事故，後續會針對相關損害包括太魯閣號車廂、平交道設備、營運損失等，對肇事車主求償。

林景山指出，用路人肇事狀況正由鐵路警察調查當中，而太魯閣號列車已經拖回花蓮機務段檢查，釐清損害程度；另由於列車當時正在營運當中，若有旅客對台鐵求償，也將就營運損失向肇事車主求償。

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