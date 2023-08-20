小心！ 「燃料費逾期通知」簡訊網址「mvdis-gov.cc」是假的

台中市議員張芬郁近日接獲黃姓民眾陳情，差一點被詐騙集團假冒的「燃料稅逾期通知」簡訊所騙，提醒民眾要自行比對正確官網。（記者陳建志攝）

2023/08/20 15:05

〔記者陳建志／台中報導〕汽車燃料費收費期限7月底剛截止，台中市一名黃姓民眾，近日收到一則燃料費逾期繳納的簡訊，因網址「mvdis-gov.cc」和監理服務網正確網址「mvdis.gov.tw」雷同，差一點就填寫信用卡資料繳納，後來才發現不是正版官網，趕緊向民進黨台中市議員張芬郁陳情，此假冒的網址和網頁設計幾乎和官版雷同，張芬郁提醒，「gov.tw」是民眾分辨政府簡訊的線索之一，因詐騙技巧持續進化，提醒民眾收到相關簡訊務必到政府網站再確認。

張芬郁表示，汽機車燃料費在7月1日開徵，繳費期限在7月31日截止，今年4月就出現詐騙逾期繳納簡訊，監理站當時對外呼籲7月前沒有任何逾期催繳程序，沒想到7月一過，詐騙的逾期通知就出現。

請繼續往下閱讀...

張芬郁表示，近日接獲大里一位黃姓民眾反映，本月17日晚上收到「燃料稅逾期通知」簡訊，寫著「您的112年度汽燃稅逾期金額600元，請於112年08月18日前繳納」，繳納網址是「mvdis-gov.cc」。

黃男表示，之前就約定以扣款的方式繳納汽燃費，懷疑是當時帳戶餘額不足扣款失敗，而且看到網址有「gov」沒有疑心，點選連結後進到監理服務網，再點進填寫「信用卡」資料頁面，寫到一半突然想查看到底是哪台車沒繳，仔細看簡訊的網址並比對監理站的官網，才發現正版官網是「mvdis.gov.tw」，差點被那個「cc」騙了繳費。

張芬郁表示，詐團仿官網幾乎一模一樣，連網址也雷同，以前的網址名稱都亂打一串英文字，近來政府一再宣導用網址「gov.tw」做分辨，民眾開始有戒心，但詐騙集團也在進化，開始使用「gov」，甚至先前也出現在後段網址用「xxx/mvdis.gov.tw」，讓民眾混淆。

張芬郁提醒，網址首段是 「gov.tw」 結尾的才是政府專用網址，收到來源不明的簡訊網址連結要留意分辨，可到正確官網比對或電話再次確認或向165全民防騙網查詢，才不會被騙失金。

張芬郁表示，民眾收到的詐騙簡訊，網頁模仿官網幾乎雷同，不過網址「mvdis-gov.cc」（紅框）露出破綻。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法