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網戀「伊拉克醫生」 電子業熟女暈船遭詐200萬元

警方提醒網路交友詐騙多。（記者姚岳宏翻攝）

警方提醒網路交友詐騙多。（記者姚岳宏翻攝）

2023/08/20 14:39

〔記者姚岳宏／台北報導〕從事電子科技業的50歲楊姓女子，7月間使用Meta（Facebook）時收到一則交友邀請，對方自稱是伊拉克營地外科醫生，楊女對該醫生背景深深吸引，雙方加LINE聊天，對方稱有筆現金要匯出，並透過各種話術，要她幫忙先墊付稅金，楊女深陷情網，聽指示購買比特幣並轉入指定錢包，最後匯出200萬元，卻連面都沒見到才知遭詐。

警政署統計，今年1月至7月「假愛情交友」詐騙手法被害件數，佔整體詐欺案件3.8%，為詐騙排名前5名的詐騙手法，被害案例常發生高額財損，不僅騙走被害人的感情，也騙走被害人的大量積蓄。

警方調查，楊女7月間認識自稱「張偉」的伊拉克營地外科醫生，對方告知因近期表現不錯，伊拉克政府贈送他美金200萬元，但因戰爭期間銀行未營業，會透過寄送快遞方式交付，但因寄送現金需先繳納稅金，且只能使用虛擬貨幣（比特幣）繳納，請求楊女先幫忙墊付稅金。

對方表示拿到現金後再奉還，且承諾15個月後返台會當面答謝，楊女被對方花言巧語打動，以為可長相廝守，依指示購買比特幣，將其轉入指定錢包，經家人發現告知後才知遭詐。

另名住北部地區約30歲從事國際貿易的葉女，也是在5月間使用臉書時收到交友邀請，對方自稱是馬來西亞的建築工程師，葉女認與外國人聊天可增進外語能力，便互加好友聊天，雙方交流近一個月，對方告知因購買工程機器遭港務局追繳清關費，公司所開支票還不能兌換，陸續向葉女借了100萬元，並告知在台灣的贊助廠商會把將原本要給公司款項，會先轉入葉女帳戶。

後來還要葉女將這筆錢拿去購買虛擬貨幣（比特幣）再轉入指定錢包，葉女聽從指示操作，隨後不僅名下銀行帳戶遭警示，連原本借出100萬元都無法拿回。

刑事警察局呼籲，七夕情人節將近，網路愛情詐騙多，民眾在交友過程需保持冷靜，不要被虛擬愛情沖昏頭，如有任何疑問請撥打165反詐騙諮詢專線，避免變成詐騙集團的提款機。

警方提醒網路交友拒絕匯錢、投資免談。（記者姚岳宏翻攝）

警方提醒網路交友拒絕匯錢、投資免談。（記者姚岳宏翻攝）

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