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遭偷拍長官吃案還升官？警署修正指引：被害人不願申訴 應交由督察單位查處

警政署。（記者邱俊福攝）

警政署。（記者邱俊福攝）

2023/08/18 17:28

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〔記者邱俊福／台北報導〕針對時代力量立委陳椒華指控女警如廁遭偷拍，2名長官吃案卻升官的質疑，警政署表示，日前監察院提糾正案後，已修正「警察機關處理性騷擾事（案）件作業程序規定」，並再次律定機關受理員（工）警性騷擾案件程序指引，當被害人不願申訴或告訴時，應交由督察單位查處，並同時於機關內性別平等工作小組會議提案討論，以善盡被害人保護責任與義務。

警政署表示，各警察機關各自訂有性騷擾防治措施規定，面對機關內部發生的性騷擾事件，要嚴肅以對，有義務確實深入調查個案情節，並採取立即、有效的預防、糾正、懲處及處理措施，確保職場「性騷零容忍」。

日前監察院所提糾正案，已修正「警察機關處理性騷擾事（案）件作業程序規定」，遇民眾不願申訴或告訴時，如案件適用性別平等工作法或性別平等教育法時，無論被害人是否提出申訴或告訴，均函送（知）該所屬主管機關或行為人學校續為調查處理，並副知被害人。

警政署表示，針對監察院糾正事項，已再次律定機關受理員（工）警性騷擾案件程序指引，於被害人不願申訴或告訴時，應交由督察單位查處，並同時於機關內性別平等工作小組會議提案討論，周全個案保護事宜，以善盡被害人保護責任與義務。

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