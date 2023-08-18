公親變事主？幫老闆談判助陣大亂鬥 鷹架行員工刺死少年判刑9年

雙方於清水街頭談判之後演變成鬥毆。（記者張軒哲翻攝）

2023/08/18 16:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕鷹架工程行謝姓老闆與耿姓離職員工有糾紛，雙方相約去年（2022年）8月2日凌晨，於台中市清水區談判，謝男叫來員工陳羿伸等4人助陣（共5人），耿男則叫來爸爸媽媽等10多人助勢，雙方都攜帶棍棒或刀械等凶器，一言不和大亂鬥，陳羿伸竟刺死對方陣營的凌姓少年，另將耿男刺傷，原本是助陣的他，「公親變事主」成為殺人重犯，台中地方法院依傷害致死罪判刑9年，可上訴。

判決書指出，謝男是鷹架工程行的老闆，陳羿伸等4人是他的員工，謝男與已離職的耿姓前員工雙方有糾紛，耿男不滿謝老闆到處放話，指他懶惰，雙方約定於去年（2022年）8月2日凌晨4時許，在台中市清水區西寧路與中興街交岔路口談判。

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謝男號召旗下楊姓員工、陳羿伸、毛姓員工與陳姓員工，5人攜帶甩棍等武器到場，耿男則找來父親與母親、阿姨、友人與凌姓少年等10多人助陣（實際人數不詳，另案審理），雙方起衝突大打出手，陳羿伸竟取出預藏的摺疊刀，猛刺凌姓少年左胸口，導致縱膈軟組織大量出血、左側血胸及左肺扁塌而死亡。

鬥毆之中，陳羿伸又持折疊刀刺傷耿男左側前胸，陳羿伸則被耿男陣營，持球棒、西瓜刀等武器攻擊，導致頭部撕裂傷等傷害（陳羿伸提出殺人未遂告訴，此部分另案偵辦中），另外，他自己也在混亂中，把自己的右手第五指韌帶砍斷。

台中地檢署於案發之後，指揮警方拘提24人，陳羿伸矢口否認殺人及傷害犯行，他辯稱是對方攻擊他，他的頭被打破了，擔心自己有生命危險，才拿折疊刀出來揮舞，他感覺有刺到異物，但不是故意要殺死凌姓少年，也不確定是否刺到少年。

台中地方法院認為，謝男、陳羿伸陣營5人，剛抵達談判地點，就被對方人馬（耿男陣營，已知10多人）包圍，耿男陣營還持西瓜刀、鋁製球棒、武士刀作勢揮舞、比劃，陳羿伸還被毆成傷，卻於鬥毆平息之後，陳羿伸未能克制不滿、報復心情，不思循合法方式處理、竟又再揮刀折返，刺殺凌姓少年與耿男，其餘4人在旁助長聲勢。

考量陳羿伸無殺人犯意，依傷害致人於死罪判刑9年，其餘叫囂助陣4人，依「共同犯在公共場所聚集三人以上施強暴之下手實施罪」（妨害秩序罪）判刑3月與6月不等徒刑，可易科罰金與上訴。

檢警於案發後拘捕24人到案，但另有數人目前仍身分不詳。（警方提供）

陳羿伸涉嫌刺死少年的折疊刀。（記者張軒哲翻攝）

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