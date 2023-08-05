又見糾紛鬧事！高雄3車9人圍堵1車2人 半夜辱罵聲嚇壞住戶

又見金錢糾紛鬧事！高雄警方漏夜破案，將9人依恐嚇、毀損、妨害自由、社會秩序維護法、妨害秩序等罪嫌法辦。（讀者提供）

2023/08/05 07:52

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市仁武區7月26日曾發生10多人持球棒砸毀1輛汽車的金錢糾紛暴力案。不料，今天再傳也是金錢糾紛引發的驚擾社區案，多達3車9人圍堵1車2人，叫囂辱罵聲嚇壞住戶，警方漏夜破案，將9人依恐嚇、毀損、妨害自由、社會秩序維護法、妨害秩序等罪嫌法辦。

今天凌晨0點多，高雄市仁武分局澄觀派出所獲報，指仁武區大春一街驚傳碰撞聲及辱罵聲，疑似2派人馬發生糾紛，警方到場時，僅許姓男子及同車林姓友人留在現場。

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原來是許男跟張男因金錢借貸帳目不清，相約討論，到場後，許男發現張男與同夥，以3輛車圍堵去路，他見苗頭不對，欲跟林男駕車離去未果，導致雙方車身擦撞引發聲響，對方叫囂辱罵，驚動社區住戶報案，張男等人聽到警笛聲後逃逸。

警方漏夜調閱監視器，以車追人，約談張男及同夥共9人，依恐嚇、毀損、妨害自由、社會秩序維護法、妨害秩序法辦。

7月26日，同樣是仁武分局澄觀派出轄區，仁武區鳳仁路驚傳10多人持球棒狠砸1輛汽車，起因車輛買賣價金問題喬不攏引發糾紛，有人將影片上傳網路，挑戰公權力。

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