已婚男誘國一少女離家嘿咻！狡辯「不知她未滿14歲」下場曝

黃男明知小詩未滿14歲，仍與其發生性關係。（情境照）

2023/08/18 13:29

〔記者吳政峰／台北報導〕黃姓已婚男2019年間與13歲少女小詩（化名）交往，以「要娶妳」為由，哄騙發生性關係，還誘她離家出走，沒想到被抓到後，黃男竟辯稱「不知她未滿14歲」，企圖規避罪責。桃園地院發現兩人交往時，小詩已告知是「小學生」，升上國中之後，制服上面也有繡年級學號，顯見黃男狡辯，判刑3年6月，高等法院維持原判。

黃男已婚，育有一子，2019年6月間卻透過臉書搭訕年僅12歲的小詩，趁其涉世未深，哄騙交往。同年9月間，小詩年滿13歲，升上國中，黃男竟以「等妳長大後結婚」、「要娶妳」為由，進一步哄騙發生性關係。

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小詩為此離家出走，住在黃男的工作處所，其母找不到人，心急如焚報案，警察介入找人，意外查出小詩已遭黃男玷污的事實。由於與未滿14歲少女發生性關係是3年以上公訴罪，警方立刻將黃男移送法辦。

黃男承認與小詩發生性關係，但辯稱只知道小詩是國中生，不知道她未滿14歲，企圖規避罪責。

一審桃園地院指出，兩人結識時，小詩就告知黃男「我是小學生、12歲」，2019年7月多交往，隔年1月間小詩離家出走，穿學校制服與黃男一起離開，住在黃男工作的地方，雙方發生性關係。

桃院認為，黃男曾問小詩的生日，討論等她長大後要結婚的事情，應知小詩的年紀，且小詩穿著制服和黃男見面，制服學號前3碼數字為「108」，又讀國一，黃男當知其真實年齡。綜上，桃院認為黃男辯詞不可採，依與未滿14歲少女性交罪，判處3年6月。

黃男不服，提起上訴，主張自己有和解誠意，但因小詩及其家人態度堅決不願和解，不得不破局，希望法官考量他目前尚有子女待撫養，從輕量刑。

二審高院指出，一審桃院已審酌黃男為圖一己性慾滿足，明知小詩未滿14歲，身心發展尚未成熟，竟與其性交，影響小詩的身心健全、人格發展，參酌小詩、小詩母親的意見，一審並無濫用量刑權限，亦無判決理由不備，日前駁回黃男上訴，仍可上訴。

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