賊星該敗！詐欺犯肖想製毒發大財 運毒撞車被逮6噸原料全燒毀

彰化地檢署偵辦製毒案，查獲製造第三級毒品4-甲基卡西酮（俗稱喵喵）等製毒原料近6噸。（彰化檢署提供）

2023/08/17 17:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化何姓男子因詐欺入獄，假釋後找來劉姓等男子一起製作三級毒品「喵喵」，但製作3個月就被警察發現蹤跡，眾人搬運製毒品時又發生車禍，全被警方逮捕，並扣押4-甲基卡西酮、甲苯、鹽酸等大量製造毒品原料，彰化地檢署訊後將何男等人依製毒罪嫌起訴，同時也向彰化地院聲請毒品銷燬獲准，近日檢方將查獲近6噸的製毒原料通通送往成功大學銷燬，以減少毒品保管成本及風險。

檢方指出，去年2月，何男出資指示劉男等人在南投縣仁愛鄉武界山區某工寮，製造第三級毒品4-甲基卡西酮（俗稱喵喵），後來事跡敗露，眾人決定趕緊載走6桶4-甲基卡西酮及其他製毒原料，結果在國道6號發生車禍，警方獲報前往逮捕，並前往工寮搜索，當場扣得7桶4-甲基卡西酮、甲苯164桶、鹽酸、碳酸氫鈉等製毒原料。

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另外檢方也在去年偵破一製毒工廠案，查扣三級毒品4-甲基甲基卡西酮7桶、甲基-N,N-二甲基卡西酮37桶及其他大量製造毒品原料（包括鹽酸37桶、甲苯185桶、甲胺5桶、乙酸乙酯4桶等）與各式製毒工具。

檢方將上開兩案近6噸製毒原料均存放於台中地檢署贓物庫，但該處非專業化學品儲存處所，亦無法符合化學品儲存安全條件，因此依照《毒品危害防制條例》第18條2項及《刑法》第140條規定，查獲毒品於判決確定前銷燬作業，彰化地方法院審理，裁定准許。

彰化地檢署指出，查扣到的毒品原料，若保存不當時易揮發成有害氣體，造成保管成本極高，經檢方聯繫成功大學環境資源研究管理中心資源回收廠派員收運，共分2次進行銷燬，已於昨日處理完畢。檢方表示，為澈底溯源斷根毒品犯罪，檢方將強力執行判決確定前銷燬毒品製造原料，以減少毒品保管成本及風險。

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彰化地檢署查緝製毒案，嫌犯載著原料4-甲基卡西酮、甲苯164桶等原料躲避查緝卻發生車禍，當場人贓俱獲。（彰化地檢署提供）

彰化檢方將查獲近6噸的製毒原料存於臺中地檢署贓物庫，但該處非專業化學品儲存處所，因此向彰化地院申請決確定前銷燬作業，裁定准許。（彰化地檢署提供）

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