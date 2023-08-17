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男蟲扮銀行高層下「陪睡密令」 下秒變VIP客戶爽啪11女業務還刷爆卡

網路男蟲洪魁斈跟被害人對話紀錄。（記者邱俊福翻攝、資料照；本報合成）

網路男蟲洪魁斈跟被害人對話紀錄。（記者邱俊福翻攝、資料照；本報合成）

2023/08/17 19:20

〔記者邱俊福／台北報導〕43歲男子洪魁斈涉嫌假扮多家金融公司副總、總經理，密令貸款部門女業務員，佯稱要其接待重要客戶，需滿足客戶各種需求，且暗示為達成任務，可不惜陪睡、給予包養等話術，再扮演客戶，誘使女業務幫忙訂飯店、購買精品、借給金錢花用，甚至發生親密關係，遂行騙財騙色，至少有11名女業務受騙，其中1名被害人接待半年多，陪睡超過30次，令人咋舌。刑事局偵九大隊第三隊今宣布偵破，逮捕洪嫌，依詐欺、妨害性自主送辦，檢方複訊後聲押獲准。

警方調查，2012年底，僅高中畢業的洪嫌就曾以類似手法，打電話至某知名健身俱樂部的多家分公司，謊稱是總公司副理，專騙具姿色的櫃檯打工女大學生，瞎掰大股東願以每月25萬元包養，再假冒股東騙女大生上床，並誘她們借錢投資騙錢遭逮，被法院判刑1年入獄。

出獄後，沒有工作的洪嫌再度重施故技，這次鎖定金融公司的女業務員，先根據女業務員公開的姓名、手機電話等資料，加入女業務的LINE，假冒為總公司的總經理、副總等高層，私下跟女業務員搭訕，表達有名重要客戶需要其接待，要滿足對方所有需要，達成簽約任務，另也交代為達目的，可不惜與其到飯店發生親密關係，甚至包養。

因洪嫌表達所有接待的花費須先行代墊，公司事後會給付，且客戶每月包養的8萬元至10萬元，都會由公司轉給女業務員，致受害女業務員不僅會先借給數千元給予假扮客戶的洪嫌花用，還會代墊餐廳、住宿，以及購買家電、衣服與皮夾等精品費用，受害人直至信用卡刷爆，公司一直沒有給付接待款項，洪嫌也失聯，始知上當。

今年6月警方獲報後，追查發現洪嫌為躲避查緝，利用被害人名義申辦門號、租車等，隱匿真實身分。本月2日，警方前往洪嫌位於新北市住處查緝，將他逮捕，經從其手機查知，洪嫌共約聯繫達20多名女業務，經清查至少11人受害，財損金額共150萬元，當中1名22歲受害人短短2個月被騙65萬最多，還為此向親友借錢，接待洪嫌，事後向公司查證，才知受騙。

嫌犯洪魁斈2012年曾冒充健身公司主管被逮捕。（資料照）

嫌犯洪魁斈2012年曾冒充健身公司主管被逮捕。（資料照）

網路男蟲洪魁斈跟被害人對話紀錄。（記者邱俊福翻攝）

網路男蟲洪魁斈跟被害人對話紀錄。（記者邱俊福翻攝）

網路男蟲洪魁斈跟被害人對話紀錄。（記者邱俊福翻攝）

網路男蟲洪魁斈跟被害人對話紀錄。（記者邱俊福翻攝）

警方查扣手機8支、戴森吹風機、襯衫等贓證物。（記者邱俊福攝）

警方查扣手機8支、戴森吹風機、襯衫等贓證物。（記者邱俊福攝）

男子洪魁斈被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

男子洪魁斈被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

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